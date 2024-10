Policía FC: Exdueño dice que les vendió categoría a L700 mil; ministro lo niega

“El equipo lo vendí a 700 mil lempiras, no lo doné o cedí a la Policía, fue venta, tal vez en algún momento me dijeron de formar parte con ellos, pero no me interesó”, dijo a LA PRENSA Premium Pedro Reyes, expropietario del equipo de fútbol Sabá FC, ahora Policía Nacional FC.

Núñez decidió no otorgar el numero de celular del señor Pedro Reyes. Sse trató por diversos medios, colegas deportivos, exjugadores del equipo, autoridades de la Liga de Ascenso e incluso dirigentes de equipos de Segunda División, pero no se lograba.

“Él es buen amigo, me llamó y yo regresé el torneo pasado otra vez como presidente, le gestioné patrocinadores, en el tema ejecutivo nos fue bien, pero en el deportivo no, entonces él, ya un poco decepcionado, tomó la decisión de poner en venta el equipo”, dijo.

Destacó que no tuvo necesidad de venir a Honduras a cerrar el negocio, pues “hablé con la persona (ministro), llegamos a un precio, mi hermano se encargó de la venta, él tiene la carta poder, todo se realizó rápido, no hay ningún problema, se que es ahora de la Policía”.

“Yo lo que quería era venderlo, posiblemente se los di barato, a mí me costó 500 mil lempiras, ahí no hubo ganancia, fue pérdida, yo ya no tengo nada que ver con ese equipo, tenía buenas intenciones pero no hubo apoyo, por eso tomé la decisión de venderlo”, explicó Reyes.