“Pueden quedar infiltrados, pero los iremos identificando”: director de cárcel de Siria

Tegucigalpa, Honduras.-

El coronel Santos Roberto Nájera, director del Centro Penitenciario de El Porvenir, Siria, confirmó en entrevista con LA PRENSA Premium que hay intentos permanentes de las maras y pandillas de tomar el control de esa cárcel.

Nájera también también profundizó sobre los esfuerzos y desafíos de la intervención militar en este centro. A continuación la entrevista:

¿Cuánto tiempo tiene de estar a cargo de la cárcel de Siria?

Tengo ocho meses de ser director y cinco de ser subdirector.

¿Cuál ha sido el objetivo en el centro desde que está a cargo?

Nosotros acá venimos con un propósito que es mejorar estos centros, la principal misión que tenemos es mantener el orden, aquí era un desorden antes de la intervención, aquí los privados decidían quién entraba y quién no entraba a los módulos, con decirle que ellos tenían las llaves de los portones, entonces ese es el propósito de nosotros mantener el control.

Numero dos: mejorar el bienestar de este centro, las condiciones de vida. Miren, antes de la intervención no sé cómo vivía esta gente aquí, las condiciones no eran las adecuadas, desde la forma de cómo les impartían las comidas que les repartían en baldes como que fueran cerdos. Aquí lo único que tiene la persona limitado es su libertad, lo demás, sus derechos ahí están, son universales. Antes lo que pasaba es que las personas estaban sometidas, entonces nosotros hemos tratado de darle un cambio.

¿No se han reportado disturbios desde que usted está a cargo?

Ni una tan sola reyerta, ninguna muerte violenta, ninguna fuga. Estos cargos son bien difíciles, es una gran responsabilidad que nosotros asumimos acá, pero con la ayuda de Dios hemos saliendo adelante. Peleas sí, son normales, pero ya escándalos no.

¿Cuáles son los principales cambios que han habido desde que tomó el cargo?

Logramos hacer una megagalera para las visitas, la hicimos en 13 días. Las personas cuando venían a visita estaban máximo dos horas y teníamos que sacarlos, pero ya el 24 de diciembre estuvieron todo el día porque ya no aguantaban sol, además hicimos juegos alrededor. Además, nos sirve para hacer cultos, jornadas de oración, graduaciones, es multiusos.

¿Cuál fue el costo de la galera?

Un millón de lempiras.

¿Qué otras compras han realizado?

Le agregamos cerámica en el piso administrativo, dotamos a los privados de libertad de colchonetas, una sala de descanso para visitas, una oficina para la secretaria que no tenía, unas viandas para los alimentos, un parlante para amenizar los eventos, hicimos pilas en módulos, equipamos al departamento de odontología, computadoras, impresoras, hicimos una plancha de cemento, mejoramos las mesas del comedor, neumáticos para la cisterna y pintura, se ha gastado en pintura lo que es un gusto, el 95% de los edificios estaban en obra gris, una fumigadora, un aire acondicionado y una máquina para hacer bloques.

En estos proyectos que han realizado en estos ocho meses aquí en la cárcel de Siria, ¿de cuánto fue el estimado de inversión?

No tengo el estimado, la verdad es que no, no le pongo mente, como dicen, porque la intención es mejorar cada día.

¿Hay pacientes psiquiátricos aquí?

Sí, también. En todos los centros van a haber, no digamos en este que es de los más grandes aquí y que hay un aproximado de 2,300 privados.

¿Cómo andan los precios del economato?

Andan igual que afuera, normal.

¿Cómo hacen con la ejecución de los proyectos?

Nosotros recibimos apoyo, por ejemplo, yo tengo un proyecto, le digo a mi coronel -Ramiro Muñoz- y él nos ayuda con una parte y nos complementamos porque a veces no da para tanto, aquí todo es dinero, todo es gasto ya sea un proyecto grande o pequeño, entonces por eso pedimos apoyo a la escala superior.

¿En este centro están recluidas las personas que no pertenecen a maras y pandillas?

Exactamente.

¿Cómo hacen con los de primer ingreso que pertenecen a maras y pandillas?

Si el dice que pertenece a una mara se le regresa y se la envía una nota al juez que diga que no fue aceptado porque este centro no acepta maras y pandillas.

¿Cuándo fue el último traslado que hubo en la cárcel?

Creo que en marzo, aunque siempre tenemos de primer ingreso.

¿Qué investigaciones tienen ustedes respecto a que la MS-13 pretende apoderarse de la cárcel a través de los traslados de supuestos retirados?

Bueno, nosotros lo que hacemos es que cuando hay un privado de libertad que es retirado —de maras y pandillas— los apartamos de la demás población porque es un peligro, entonces lo que hacemos es que lo aislamos y tratamos de solicitar el cambio de él.

¿Pero ya sabían de esta pretención?

Mire yo le voy a decir una cosa, la pretención siempre hay de que las organizaciones quieren apoderarse, eso nadie lo desconoce, entonces lo que tenemos que hacer es evitar y separarlos porque la población común no quiere eso porque son sometidos.

¿Desde la intervención cuántos privados de libertad pertenecientes a maras y pandillas fueron trasladados de este centro?

Trasladamos a 272 mareros que eran los que tenían el control del centro, entonces obviamente sí había gente que había quedado, pero se fue sacando, identificando.

¿Pero todavía hay?

No le voy a mentir y a ciencia cierta pueden quedar infiltrados, entonces poco a poco los iremos identificando nosotros, los mismos privados de libertad los delatan, entonces poco a poco los iremos identificando nosotros, los mismos privados de libertad los delata.

Hablemos sobre los militares contaminados...

Eso es normal, el ser humano es tentado por el dinero, solo que unos somos más débiles que otros. Pero los que han caido están presos y otros están de baja, se les ha aplicado el peso de la ley.

Hablemos del trato hacia los privados de libertad, ¿se han dado tratos crueles?

No es así, eso está prohibido, aquí si un policía militar toca a un privado va preso y ellos bien saben, aquí se les ha hecho informes a policías militares porque algunos quieren, son cosas que usted ya las sabe, no todos pero uno que otro se las tira de querer imponer. Se habla con ellos todos los días y se les dice que no están tratando con soldados, sino con privados de libertad. En ese aspecto, nosotros como militares hemos mejorado bastante, tratamos de evitar el golpe porque no son soldados, o sea hasta a privado es prohibido pegarle.

Sobre la existencia de un túnel en un módulo del centro que va a dar al río... ¿qué nos podría decir?

Mire, eso se viene mencionando desde antes que yo ingresara aquí, se hicieron las investigaciones y no hay nada. Desde antes de la intervención yo tenía la información, teníamos los puntos y todo, pero no se encontró nada.

Hablaban de un muerto también, pero tampoco, entonces a veces salen informaciones no sé de dónde pero sí me lo mencionaron a mí. Fue lo primero que hicimos nosotros investigar y revisar módulo por módulo, pero no. Yo sé también que ustedes pasan bien informados.

¿Cuándo fue la última investigación?

El año pasado, ya teníamos la información pero no encontramos nada.

Ahora, cuándo ustedes decomisaron todas las armas y objetos prohibidos aquí ¿encontraron drones?

No, lo que sí pasa normalmente aquí es que hay drones que vienen a vigilarnos a nosotros en la noche, eso sí, pero no encontramos nada todavía nosotros.

¿No los ha podido atrapar?

Nosotros somos 24/7, hemos visto los drones, los reportamos y todo, pero el problema es que si usted hace un disparo y no lo agarra, le puede caer a una persona después. Lo que hacemos es patrullaje en la noche para tratar de atrapar a las personas que manejan esos drones.

Coronel, de seguir la Policía Militar frente a las cárceles, ¿consideraría seguir al mando de este centro penal de Siria?

Si a mí me dan una orden y me dicen “Nájera, usted va a continuar, ¿quiere Támara, La Tolva o Ilama?”, yo prefiero aquí, soy feliz aquí.