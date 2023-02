$!Advierten que bebidas energéticas provocan muerte súbita

San Pedro Sula Consumir bebidas sin conocer sus consecuencias, tomar pastillas “naturales” de origen y composición desconocidos, así como medicamentos sin registro sanitario, entre ellos “potenciadores sexuales” y una gran gama de “medicamentos” para enfermedades comunes, está causando la muerte o mandando a las salas de emergencia a muchos ciudadanos en Honduras. El reconocido cardiólogo Gustavo Moncada Paz habló con LA PRENSA Premium sobre los cuidados que deben tener los hondureños al comprar productos que podrían desencadenar afecciones cardiacas o la misma muerte. En el país hay consternación tras la muerte del hijo de la excandidata presidencial Marlene Alvarenga quien aseguró que su hijo Joel Santos Alvarenga de 14 años falleció tras “ingerir una bebida energética”. Al respecto, Moncada, cardiólogo del Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad (IHSS), señaló que en muertes como la del joven Santos Alvarenga, pudo haberse producido una muerte súbita. “Cuando la muerte ocurre en personas que no son conocidas por tener una enfermedad, pueden ser estos jovencitos o adultos jóvenes de ambos sexos, mientras no se tenga un reporte de autopsia que nos pueda decir con claridad a la causa de la muerte, eso cae en la categoría de muerte súbita. Este concepto se aplica a toda persona que no se le conoce una enfermedad de base en las últimas 24 horas, es decir, que antes de acaecer la muerte se encontraba bien y no pasada nada absolutamente”.

El médico expone que probablemente el 90%, si no es que es un poco más, de las muertes súbitas son de origen cardíacas. En eso no hay error. Podría suceder también, que una persona joven podría morir de una ruptura por un aneurisma cerebral -que no es una alteración ubicada en el corazón-, por dar un ejemplo. Otros ejemplos de muertes pueden venir a causa de envenenamientos y agentes tóxicos de diferentes tipos. "Ahí entrarían las bebidas energizantes y productos para potenciar la sexualidad", expuso. Lamentó que en el país no sean estrictos con la venta y consumo inmoderado de alcohol, tabaco y drogas, especialmente en menores de edad.

¿Qué es lo que provocan?

El uso inmoderado de estos productos sin regulación está mandando a las salas de emergencia, principalmente de hospitales públicos, a jóvenes no mayores de 30 años. Ellos presentan cuadros de taquiarritmias, qué son complicaciones generadas por sustancias como las bebidas energizantes. El cardiólogo señala que quizá no todas las personas que consuman estos productos van a padecer alguna enfermedad porque cada quien está constituida de forma diferente. No obstante, hay otras con una predisposición a los efectos del alcohol, de la cafeína y otra sustancias que podrían ser irritantes del corazón que pueden desencadenar arritmia y taquicardia sinusal, pero que podrían eventualmente provocar arritmias letales o mortales como taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular que en cuestión de segundos puede acabar con la vida de cualquier persona.

“Hay personas que deliberadamente toman estas bebidas no para estudiar o trabajar, sino para sentir euforia, o para sentirse fuera de un estado habitual. Y otras con deficiencias enzimáticas hacen que el metabolismo de las bebidas alcohólicas sea muy alterado, y una pequeña dosis los embriaga”, expuso.

Potenciadores y “pastillas de harina”

Con el tema de los estimulantes sexuales, el cardiólogo señala que muchos se venden en cualquier lugar sin ninguna regulación sanitaria . “A mi me da mucha pena tener que decirlo, pero lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, no le ponen atención a estas pastillas “naturales” para la potenciación sexual. Muchas personas con pocos conocimientos, con solo ver esa etiqueta que dice “natural”, cree que es un producto bueno, y que lo puede consumir, indistintamente de que sea cardiópata, hipertenso, o que sea epiléptico. Hay que tener mucho cuidado con esas etiquetas que dicen que son ‘naturales’”, advirtió. “Las personas deberían ser más cuidadosas con lo que van a introducir a su organismo porque no saben las consecuencias”. La gente que es más responsable y cuidadosa consulta con el médico, revisa que tenga licencia sanitaria, que sean aprobados”. Dijo que estos casos están sucediendo con alguna frecuencia en los consultorios, pero son más recurrentes en las salas de emergencia de los hospitales públicos y privados, ya que es ahí donde llegan los casos más dramáticos. También dijo que sucede mucho, que en las farmacias les cambian a los pacientes los medicamentos prescritos por los especialistas, contraviniendo las indicaciones médicas solo por vender sus propios productos o dar algunos más baratos. Aquí entra en juego la ética, porque se juega con la vida de las personas, lamentó.

RECOMENDACIONES

A padres de familia Tienen que hablar con sus hijos y advertirlos de que hacer cosas arriesgadas conlleva peligros que podrían derivar en la muerte. Hay productos que quizá no sean dañinos, pero los mezclan con alcohol, pastillas u otras drogas. A autoridades sanitarias En Honduras están pasando cosas que no deberían ocurrir, por ejemplo, la comercialización de medicamentos que no tienen registro sanitario, que no han sido sometidas a pruebas, y que se venden en las farmacias. Lamentó que estos casos sean los más comunes que registran porque llegan a los hospitales pacientes con afectación por haberlos tomado.

A los consumidores

Recomendó hacer ejercicios, comer saludable y llevar una vida sana para tener energía y rendir en los estudios y el trabajo para evitar los estimulantes. En caso de afectaciones a la salud, acudir con el médico de cabecera o especialista.

