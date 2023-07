$!Barras bravas, un imán para las pandillas: “Nunca quise entrar, pero no tenía otra opción”

”Mire, muchas veces aguantamos hambre en el chante (casa). Sin paja (mentira) le digo: yo nunca le quise entrar a lo malo, además, yo siempre he amado a mi ‘León’, pero ni modo, no tenía de otra”, argumentó, mientras terminaba de beberse una bolsa con agua y se cambiaba para jugar un partido de fútbol en una reconocida cancha de la capital.

Sin embargo, luego de la propuesta recibida en medio de las crecientes necesidades familiares, decidió dejar de lado su faceta de hincha y se hizo parte de un mundo donde las reglas son dictadas por la violencia y la deslealtad se paga con sangre: las maras y pandillas.

”Eso sí, nunca he matado. Yo hago ‘trabajos’ como cobrar extorsión y vender perico (cocaína) o mota (marihuana). Pero como no es eso lo que me está preguntando, entonces lo que le puedo decir es que así fueron las cosas, por necesidad digamos”, dijo mientras se amarraba los cordones de sus tenis gastados para dirigirse hacia la mitad del campo donde accedió conversar con un periodista de este periódico.

Josué, quien recuerda con sentimiento a la barra a la que algún día perteneció, reconoció que ha visto situaciones que nunca pensó y ha participado en diversos delitos, aunque ha corrido con “suerte” de -todavía- no ser capturado por las autoridades.