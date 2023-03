Se retira alcalde cazamareros: “Me queda pedirle a Dios que me cuide”

LA PRENSA Premium dialogó con el edil salvadoreño, quien aún porta su pistola reformada, una imagen que se verá hasta 2024, porque este es su último período a la cabeza de la municipalidad, donde -asegura- deja un modelo de seguridad que espera que los otros funcionarios lo continúen. Y aunque afirma que el municipio no está totalmente libre de algunos pandilleros, es del criterio que el régimen de excepción no ha sido de gran impacto en la zona, pues son pocos los capturados en comparación con otros municipios.

Creamos un modelo que se basó en la organización debido a que las maras y pandillas nos estaban afectando, la Policía tenía solo un vehículo y no hacían casi nada. Todo comenzó con denuncias de robo de ganado en 2002, en 2005 se metió la 18 sureña que venía de Suchitoto, se toman el barrio Guacayo, pedían la renta a los vendedores de productos y aumentaron las muertes. Ya con la pandilla en Guayabal tuve que hablar con altos jefes policiales y se comienza a trabajar en conjunto.

No había motorista, tuve que manejar sin chaleco, con el personal de la Policía y municipal y comenzamos a patrullar y creamos un modelito de seguridad organizada que se basaba también en la confianza de la gente que denunciaba.

Nunca ha estado libre y ahorita me atrevo a decir que Guayabal ha sido admirado, porque las pandillas nunca crecieron, porque también teníamos en el modelo de seguridad la prevención y las obras sociales.

Sí, yo se lo pongo a disposición a los hermanos hondureños, a la orden el día que quieran conocerlo, pues tenía varios ejes como la prevención y la seguridad que van juntos, así como grupos metas. Llegamos a invertir el 50 por ciento de los recursos, nos quitamos de la mente que el desarrollo no era el cemento, porque de qué sirve tener una comunidad con buenas calles, cuando no se puede salir después de las seis de la tarde.

Me queda un año para dejar el modelo de seguridad anclado a la comunidad y tengo fe en Dios de que las autoridades que vengan lo retomen.

Con las amenazas que le hizo la ranfla, ¿qué medidas ha tomado?

Solo me queda perdirle a Dios que me cuide, porque no tengo seguridad privada, tengo la fe de que lo que hicimos en Guayabal por ver un mejor municipio sirva, porque el que viene a visitarnos respira hasta el aire limpio.

¿Qué piensa de la política del actual gobierno con el régimen de excepción?

Yo nunca hubiera imaginado, y hay un ingrediente de que en la asamblea no hay oposición, la única forma de hacer lo que requería el 85 por ciento de la población son medidas que parecieran drásticas, pero se vuelven necesarias. No perder el territorio significó 18 años, los salvadoreños ya no iban a aguantar porque los pandilleros eran animales para matar hasta sus miembros porque decían que tenían amigos de otra pandilla contraria.

¿De la política se retira definitivamente?

Me retiro como alcalde, tampoco ando peleando ningún puesto, si me tocara compartir mis experiencias con los futuros alcaldes en El Salvador lo hago, pues el modelo que implementamos no solo podría resolver conflictos de pandillas sino de otros problemas donde la sociedad es importante.