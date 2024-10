Los votantes de Trump no creen en sus promesas más polémicas

Por: Shawn McCreesh/The New York Times

DETROIT — Uno de los aspectos más peculiares del atractivo político de Donald J. Trump es este: mucha gente está feliz de votar por él porque simplemente no creen que hará muchas de las cosas que dice que hará.

El ex Presidente ha hablado de convertir al Departamento de Justicia de Estados Unidos en un arma y de encarcelar a opositores políticos. Ha dicho que purgaría al Gobierno de quienes no son leales y que tendría problemas para contratar a cualquiera que admita que las elecciones del 2020 no fueron robadas. Propuso “un día realmente violento” en el que los agentes de policía pudieran actuar “extraordinariamente duros” con impunidad. Prometió deportaciones masivas y predijo que sería “una historia sangrienta”.

Aunque muchos de sus seguidores se emocionan con esas palabras, muchos otros creen que todo es sólo parte de un gran show.

Por supuesto, hay pruebas de lo contrario. Durante el mandato de Trump, parte de su retórica autocrática se hizo realidad. Realmente puso en marcha una prohibición musulmana; realmente ordenó investigar a sus enemigos; realmente fomentó una turba cuando las elecciones no salieron como él quería. Pero en otros casos se vio obstaculizado, y gran parte de su discurso de hombre fuerte se quedó en eso.

Así es como algunos de sus electores creen que podría desarrollarse otro mandato. Así es como racionalizan su retórica, concediéndole el beneficio inverso de la duda. Ellos dudan; él se beneficia.

El 10 de octubre, Trump habló ante el Club Económico de Detroit. La gente allí no era el tipo de gente que uno encuentra en un mitin de Trump. Llevaban tarjetas de presentación y no lucían gorras rojas ni camisetas de Trump.