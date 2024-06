Se multiplican los viajes aéreos mientras el planeta se sigue calentando

Esa, al menos, es la idea. Pero mucho s científicos se oponen con base en que necesitamos reducir drásticamente las emisiones, no simplemente tratar de compensarlas.

Por: Susan Shain/The New York Times

El año pasado se emitieron alrededor de 1.7 mil millones de dólares en créditos de carbono en todo el mundo, reporta la firma contable KPMG.

Pero Haya tiene más de 20 años de estar estudiando las compensaciones y dijo que los resultados son desalentadores. “La mayoría de los créditos no representa la cantidad de reducciones de emisiones que afirman”, dijo. Otros no arrojan ningún beneficio mensurable.

Esto se debe a que es difícil medir el carbono capturado, por ejemplo, al plantar un árbol. ¿Se habría plantado ese árbol de todos modos? ¿Qué sucede si ese árbol luego se quema?

John Sterman, director del Proyecto Climate Pathways del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), dijo que para que una compensación sea legítima, los resultados de un proyecto deben ser verificables, inmediatos y duraderos. También deben ser “adicionales” —no habrían ocurrido sin el financiamiento de la compensación. Muy pocos proyectos cumplen todos estos criterios, afirmó.

La industria de la aviación parece estar cayendo en cuenta de ello. El director ejecutivo de United Airlines calificó de “fraude” a la mayoría de las compensaciones, y el jefe de sustentabilidad de Delta dijo que la compañía se había “alejado” de las compensaciones. En su lugar, ambas empresas se han comprometido con la turbosina sostenible y otros medios de descarbonización.