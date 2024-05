¿Causaron males las vacunas Covid?

“Cuando me permito pensar en la devastación que esto ha causado en mi vida y en lo mucho que he perdido, a veces me resulta incluso demasiado difícil de comprender”, dijo Zimmerman, que cree que su lesión se debe a un lote contaminado de vacunas.

En entrevistas e intercambios de correo electrónico realizados durante varios meses, los funcionarios de salud estadounidenses insistieron en que los efectos secundarios graves eran extremadamente raros y que sus esfuerzos de vigilancia eran más que suficientes para detectar patrones de eventos adversos.

“Cientos de millones de personas en EU han recibido las vacunas Covid sin problema bajo el monitoreo de seguridad más intenso en la historia del País”, dijo Jeff Nesbit, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, en un comunicado.

Los funcionarios estadounidenses y los científicos independientes enfrentan una serie de retos a la hora de identificar posibles efectos secundarios de las vacunas. No existe un archivo central de quienes recibieron las vacunas, ni de los registros médicos, ni una forma sencilla de agrupar estos datos. Se puede realizar un reporte a la base de datos más grande de Estados Unidos sobre los llamados eventos adversos por cualquier persona, sobre cualquier cosa. Ni siquiera está claro qué deberían buscar los funcionarios.

El fondo de compensación del Gobierno de Estados Unidos ha pagado tan poco porque reconoce oficialmente pocos efectos secundarios de las vacunas Covid.

Shaun Barcavage, de 54 años, enfermero practicante en Nueva York, dijo que desde su primera vacuna contra Covid, el simple hecho de ponerse de pie hacía que su corazón se acelerara —un síntoma que sugiere el síndrome de taquicardia postural ortostática, un trastorno neurológico que algunos estudios han relacionado tanto con Covid como con, mucho menos frecuentemente, la vacuna.

También experimentó un dolor punzante en los ojos, la boca y los genitales, que ha disminuido, y tinnitus, que no.

“No logro que el Gobierno me ayude”, dijo. “Me dicen que no soy real. Me dicen que soy raro. Me dicen que soy una coincidencia”.

Entrevistas con 30 personas que dijeron haber resultado perjudicadas por las vacunas anti Covid hicieron eco de estos sentimientos. Describieron una variedad de síntomas, algunos neurológicos, algunos autoinmunes y algunos cardiovasculares.