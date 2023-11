Trump tilda de “alimañas” a sus adversarios políticos

Por Michael C. Bender y Michael Gold/ The New York Times

Donald J. Trump llegó al poder con campañas políticas que atacaron en gran medida objetivos externos, incluyendo la inmigración procedente del sur de la frontera entre Estados Unidos y México.

Pero ahora, en su tercer intento presidencial, algunos de sus ataques más feroces se han dirigido a sus oponentes nacionales. En un discurso el mes pasado, Trump utilizó un lenguaje que hacía eco de los líderes autoritarios que llegaron al poder en Alemania e Italia en la década de 1930, degradando a sus adversarios políticos como “alimañas” que necesitaban ser “extirpadas”.

“La amenaza de fuerzas externas es mucho menos siniestra, peligrosa y grave que la amenaza interna”, dijo.

Este giro hacia adentro ha hecho sonar nuevas alarmas entre los expertos en autocracia, quienes durante mucho tiempo han estado preocupados por los elogios de Trump a los dictadores extranjeros y su desprecio por los ideales democráticos. Dijeron que el enfoque cada vez más intenso del ex Presidente en los enemigos internos percibidos era un sello distintivo de los peligrosos líderes totalitarios.

“Hay ecos de la retórica fascista”, dijo Ruth Ben-Ghiat, profesora en la Universidad de Nueva York que estudia el fascismo. “La estrategia general es obvia: deshumanizar a las personas para que el público no proteste tanto por las cosas que se quieren hacer”.

”Hambre de imperio”