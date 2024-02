Ventas rutilantes, gracias a TikTok

Allí estaba La Señora Hinch, como se hacía llamar, restregando la boquilla del piso de su baño con un cepillo de dientes. Aquí estaba lustrando candelabros. Si estaba manchado, The Pink Stuff lo limpiaría, dijo a su pequeño, pero creciente público. También recomendaba otras marcas, pero The Pink Stuff era una de sus favoritas.

De hecho, The Pink Stuff tenía algunos fans. Una era Sophie Hinchliffe, una estilista d e Essex que entonces tenía 28 años. Hinchliffe se enteró de The Pink Stuff en Instagram y comenzó a publicar videos diarios en su entonces nueva cuenta, @mrshinchhome. Todos los videos eran de ella arreglando la casa a la que acababa de mudarse con su esposo.

En el 2018, The Pink Stuff era poco más que u n producto de limpieza del hogar con un lindo nombre. “La pasta limpiadora milagrosa”, como decía en los envases, era vendida en sólo dos cadenas minoristas en Gran Bretaña . En una fábrica cerca de Birmingham, la línea The Pink Stuff operaba aproximadamente dos horas al mes. Eso era más que suficiente.

Por: David Segal/The New York Times

Los “Hinchers”, como se bautizaron sus seguidores, encontraron algo meditativo y satisfactorio en ver a una mujer platicadora, glamorosa, pero con quien se podían identificar, erradicando la suciedad.

Para cuando “hinching” se convirtió en un verbo —definido como “limpiar vigorosamente”— en Gran Bretaña, los días de anonimato de The Pink Stuff habían terminado. Las tiendas encontraron clientes esperando a que lo reabastecieran para poder hacerse de todos los botecitos que necesitaban.

“Yo estaba, ‘Chicas, ¿qué hicieron? ¡Yo ya no consigo!’”, dijo Hinchliffe en una entrevista. “Entonces The Pink Stuff se puso en contacto y me dijo: ‘¿Quieres que te enviemos algunos?’ Y fue entonces cuando conocí todo el mundo de los influencers”.

Hinchliffe, que tiene 4.8 millones de seguidores en Instagram, nunca saltó a TikTok, pero The Pink Stuff sí. Videos relacionados con The Pink Stuff han sido vistos más de 2 mil millones de veces en TikTok, dice Star Brands.

Las ventas se han cuadruplicado desde el 2018 a unos 125 millones de dólares al año, algo que nadie en la sede de la empresa en Leeds creyó posible. La fábrica ahora opera tres líneas Pink Stuff, todo el día, con una fuerza laboral que se ha más que duplicado. El producto se vende ahora en 55 países y está disponible en Walmart, Home Depot y Amazon.

“No gastamos dinero en publicidad tradicional”, dijo Pade. “Es completamente viral. Lo cual da un poco de miedo porque no tenemos ningún control sobre el mensaje de nuestra marca”.

Los expertos en mercadotecnia dicen que eso coloca a The Pink Stuff en una situación precaria. “El objetivo debe ser lealtad, no viralidad”, dijo Marina Cooley, profesora de mercadotecnia en la Universidad Emory, en Georgia. “La viralidad es peligrosa porque es fugaz”.