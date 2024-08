Sobrevivientes de crímenes reales relatan sus experiencias en TikTok

Por: Shivani Gonzalez/The New York Times

El 9 de febrero del 2004, Maura Murray desapareció en Haverhill, New Hampshire. Un vecino que presenció un choque involucrando a un solo auto lo reportó a la policía. Cuando llegaron los agentes, el auto de Murray estaba cerrado con llave y no se le halló por ninguna parte. No ha sido vista desde entonces.

Su hermana Julie Murray pensó que había más elementos extraños. La computadora de Maura reveló un curioso historial de búsqueda en Internet y había realizado retiros aparentemente aleatorios de cajeros automáticos. Diferentes personas con las que Maura había hablado antes de su desaparición dijeron que había mentido sobre varias cosas.

Julie pasó años intentando descubrir qué pasó, creando un sitio web e intentando conseguir cobertura en los medios tradicionales. Pero no fue hasta el 2022, cuando un video que subió a @mauramurraymissing en TikTok acumuló más de 3 millones de visitas, que llamó más la atención.

“Pude como que agenciar la historia de mi hermana por primera vez”, dijo.

Los podcasts, películas y series de televisión sobre crímenes reales son muy populares y a menudo generan ganancias. Sin embargo, muchos de ellos se realizan sin el consentimiento o la participación de los más afectados. Un creciente número de sobrevivientes de delitos y familiares de víctimas de ataques y desapariciones no resueltos dicen que TikTok les ha dado más control sobre sus historias.

“TikTok es el único lugar donde una persona al azar puede crear una cuenta hoy y volverse tan viral como Kim Kardashian”, dijo Sarah Turney, cuya hermanastra, Alissa, desapareció en el 2001.