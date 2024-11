Opinión: Las elecciones en Estados Unidos llegan demasiado pronto

Por: David Brooks/The New York Times

Esperaba que estas elecciones fueran un momento de renovación para Estados Unidos. Tenía la esperanza de que los demócratas pudieran derrotar decisivamente al populismo de Trump y poner a la nación en un nuevo camino.

Está claro que eso no va a suceder. No importa quién gane estas elecciones, serán reñidas y Estados Unidos seguirá siendo una nación equitativa y amargamente dividida.

En retrospectiva, creo que esperaba demasiado de la política. Cuando ciertas realidades sociológicas y culturales están fijas, no hay mucho que los políticos puedan hacer para redirigir los acontecimientos.

Ahora me resulta más claro que la mayoría de las veces los políticos no son expertos navegantes que nos guían hacia un nuevo futuro. Miremos a EU entre 1880 y 1910. En los primeros años de ese periodo, la sociedad estadounidense había sido sacudida por la industrialización y el capitalismo descontrolado, que produjeron un crecimiento económico asombroso y una miseria humana incalculable. Olas de inmigración se extendieron por todo el País y transformaron el EU urbano. La corrupción política era desenfrenada en las ciudades y la incompetencia política era la norma en Washington.

Estados Unidos enfrentó un reto civilizacional central: ¿cómo aprovechamos la energía de la industrialización para construir una sociedad compasiva?