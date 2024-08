‘Operación Tun Tun’: Maduro arrasa con los opositores que cuestionan su victoria en Venezuela

Nicolás Maduro, el autocrático Presidente del País, proclamó la v ictoria en las elecciones del 28 de julio, pero el Gobierno aún no ha proporcionado ningún recuento de votos que respalde el anuncio. La Oposición publicó recuentos que mostraban que su candidato había ganado de manera aplastante.

“He estado documentando violaciones de derechos humanos e n Venezuela durante muchos años y he visto patrones de represión antes”, dijo Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para América Latina, una organización de defensa e investigación. “No creo haber visto est a ferocidad jamás ”.

Por: Frances Robles/The New York Times

“¡Castigo máximo! ¡Justicia!”, dijo Maduro en un mitin este mes. “¡Esta vez no habrá perdón! ”

El Gobierno dice que h a arrestado a más de 2 mil personas por protestar por los resultados de las elecciones. Las personas fueron to madas en redadas en medio de las protestas y luego de sus hogares en a rrestos selectivos , mientras el Gobierno lanzaba lo que llamó la “Operación Tun Tun”, dijeron familiares.

Pero los arrestos continuaron durante días, a veces gracias a informantes anónimos que denunciaron a los manifestantes en VenApp, una aplicación gubernamental creada originalmente para quejas públicas. Ha sido eliminada de Google Play y la App Store, pero todavía está disponible para quienes la hayan descargado, dijo Amnistía Internacional.

Maduro insistió en que los detenidos habían participado en un complot fascista para deponerlo. Serán acusados de incitar al odio y al terrorismo, dijo el Gobierno. Algunos fueron sorprendidos cometiendo actos de vandalismo, pero muchos simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, dijeron abogados de derechos civiles.

El 8 de agosto, la familia de Américo De Grazia, de 64 años y líder del partido opositor, anunció que llevaba más de 24 horas desaparecido. Su hija, María De Grazia, de 30 años, dijo que la familia se enteró de que estaba en la cárcel, pero dijo que no les dijeron por qué. Los activistas apenas tenían posibilidades contra un aparato tan organizado. “Vamos a la guerra armados con un tenedor de plástico”, dijo María De Grazia.

Nayrobis Rodríguez y Sheyla Urdaneta contribuyeron con reportes a este artículo.

© The New York Times Company 2024