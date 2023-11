Netflix estrena reality de ‘El Juego del Calamar’ sin baño de sangre

Por Christopher Kuo/ The New York Times

La jugadora 450, vestida en un conjunto deportivo verde y blanco, se lanzó hacia la meta. De repente, giró la cabeza de una muñeca gigantesca y ella se quedó inmóvil, pero era demasiado tarde. Cayó al suelo.

Quienes vieron el thriller televisivo “Juego del Calamar” recordarán el baño de sangre Luz roja, luz verde, en el que los jugadores tenían que correr por una habitación y quedarse inmóvil cada vez que giraba la cabeza de una muñeca, o ser asesinados a tiros.

Pero en esta versión, no era sangre la que empapaba la camiseta de la Jugadora 450, era tinta negra de un petardo debajo de su camiseta.

Ella y otros 455 concursantes competían por un premio de 4.56 millones de dólares como parte de “El Juego del Calamar: El Desafío”, un nuevo reality de Netflix que recrea los juegos diabólicos del exitoso drama coreano. Cuando Netflix abrió su convocatoria de casting en el 2022, más de 80 mil personas presentaron solicitud para aparecer en el programa. A medida que disminuye su número, los jugadores forjan alianzas y rompen promesas para evitar la eliminación y obtener una ventaja.

“Queríamos que el programa revelara, como lo había revelado el drama, un estudio de la naturaleza humana bajo presión”, dijo John Hay, productor ejecutivo. El programa, filmado en Inglaterra, es coproducido por Garden and Studio Lambert.

”Pruebas de carácter”

A principios de este año, algunos ex jugadores dijeron a la revista Rolling Stone que los juegos estaban arreglados, afirmando que algunos jugadores fueron preseleccionados para avanzar a las siguientes rondas. En una declaración a The New York Times, Netflix lo negó.

Para complementar los juegos, los productores introdujeron “pruebas de carácter” en las que los concursantes se ven obligados a tomar decisiones difíciles. En una prueba, un hombre recibe una llamada telefónica y le dicen que tiene dos minutos para convencer a otro jugador de que tome el teléfono y sea eliminado.

“El drama trata sobre las alianzas y los grupos que forma la gente”, dijo Stephen Lambert, un productor ejecutivo.