¿La pirámide más antigua o un mito nacionalista?

Sin embargo, algunos indonesios, entre ellos un geólogo especializado en terremotos y un Presidente que dejó el cargo en el 2014, han dejado entrever que el sitio pudo haber sido construido mucho antes por una civilización antigua que aún no ha sido descubierta.

Por: Mike Ives y Rin Hindryati/The New York Times

En el 2022, una serie documental de Netflix, “Ancient Apocalypse”, echó mano de la investigación del geólogo para un episodio sobre Gunung Padang. Y en octubre, el geólogo publicó un artículo en una revista científica internacional que ha avivado una controversia internacional.

”La pirámide más antigua del mundo”

Arqueólogos dicen que la conclusión más polémica del estudio —que Gunung Padang podría ser “la pirámide más antigua del mundo” porque su capa más profunda parece haber sido “esculpida” por humanos hace hasta 27 mil años— es problemática porque no está basada en evidencia física. Indonesia no tenía historial de construcción de pirámides, y los humanos en la era Paleolítica, que llegó a su fin hace más de 10 mil años, no podrían haber construido pirámides, explican. (Las pirámides de Giza en Egipto tienen unos 4 mil 500 años).

La casa editora del estudio, con sede en Nueva Jersey, dice que ahora lleva a cabo una investigación interna, lo que significa que la revista está “analizando preocupaciones compartidas por la comunidad arqueológica”.

En respuesta, el autor principal del estudio, el geólogo sísmico Danny Hilman Natawidjaja, dice que se ha malinterpretado el estudio. Entre sus partidarios figura Graham Hancock, el periodista británico que protagonizó la serie de Netflix y quien ha argumentado que los arqueólogos deberían estar más abiertos a teorías que desafíen la ortodoxia académica.

Gunung Padang se ubica cerca de la Ciudad de Bandung en Java, la isla más poblada de Indonesia.

Las excavaciones comenzaron a principios de los 80, apuntó Lutfi Yondri, un arqueólogo del Gobierno provincial de Bandung.

Jóvenes indonesios inspirados por esfuerzos quijotescos por descubrir pirámides perdidas en Bosnia luego promovieron la idea de que colinas puntiagudas podrían ocultar pirámides perdidas, declaró Lutfi. Personal del entonces Presidente Susilo Bambang Yudhoyono organizó foros para explorar esa cuestión.

Los arqueólogos se resistieron desde un principio. No obstante, el Gobierno de Yudhoyono siguió financiando los trabajos de excavación y, tras visitarlo en el 2014, dijo que podría ser “el edificio prehistórico más grande del mundo”.

La narrativa de la pirámide “tiene cierto tono nacionalista”, dijo Noel Hidalgo Tan, arqueólogo del Centro Regional de Arqueología y Bellas Artes del Sureste Asiático, en Bangkok. “Por eso es un mito que se niega a morir”.

Natawidjaja comenzó a investigar el sitio en el 2011. Estudiaba una falla activa y notó que la forma puntiaguda de Gunung Padang la hacía destacar en un paisaje de laderas erosionadas.

El Presidente Joko Widodo cortó el financiamiento para la investigación tras llegar al poder en el 2014. Después, Natawidjaja publicó sus hallazgos en una edición reciente de Archaeological Prospection.

Varios arqueólogos dijeron que el principal problema del estudio es que fechó la presencia humana en Gunung Padang con base en mediciones de radiocarbono del suelo a partir de muestras de perforación —no de artefactos del sitio.