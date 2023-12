Las Vegas, el destino popular para las bodas rápidas y baratas

La Ciudad se volvió popular por las bodas rápidas y sencillas a partir de 1931, cuando el Condado de Clark eliminó los análisis de sangre y los períodos de espera que se requerían para contraer nupcias.

La mayoría de las bodas en Las Vegas son de parejas que se fugan para casarse, debido a la prevalencia de ceremonias informales, austeras y de 15 minutos que ofrecen las capillas, dijo Lynn Goya, la funcionaria a cargo del registro civil del Condado de Clark. Una licencia matrimonial cuesta 102 dólares y los paquetes de capilla van desde 99 dólares.

Agregó que la Oficina de Licencias Matrimoniales del Condado de Clark, que emite alrededor de 219 licencias al día a parejas, está abierta desde las 8:00 horas hasta la medianoche, los 365 días del año. Muchas capillas también abren hasta medianoche, sin necesidad de cita previa, lo que facilita que las parejas hagan una parada rápida en una capilla y luego celebren en el Strip.

Un jueves de septiembre, en Chapel of the Flowers, Wendy Louise Hudson, de 48 años, una asistente administrativa, caminaba en un vestido blanco y tenis Converse Chucks, mientras que Steve John Moran, de 50 años, un gerente de producto de tecnología informática, la esperaba en el altar, con los lágrimas en los ojos.

Habían tenido un noviazgo de 10 años, tras reconectar vía Facebook 23 años luego de haberse conocido de adolescentes en Yorkshire, Inglaterra, donde ahora viven.

“Si nos hubiéramos casado en casa, probablemente habríamos gastado 10 veces más”, aseguró Moran.

En 1991, nació la icónica ventanilla drive-thru de Little White Wedding Chapel. También en los 90, las bodas temáticas empezaron a popularizarse. Los temas más solicitados incluyen bodas góticas, Elvis y Star Trek.

Un viernes por la tarde, Ron DeCar, disfrazado de Elvis, irrumpió por las puertas de Viva Las Vegas Weddings a bordo de un Cadillac rosa, envuelto en una nube de humo, entonando “That’s All Right”. En el asiento trasero había una pareja, tomada de la mano.

DeCar ha sido animador en Las Vegas desde 1981. Calcula que organiza entre 150 y 200 bodas con temática de Elvis al mes.

Brian Mills, el ministro principal de Little Church of the West, ofició una renovación de votos nupciales frente al letrero de “Welcome to Fabulous Las Vegas” un sábado por la mañana. Turistas que hacían una larga fila para tomarse fotos frente al rótulo grabaron la escena: un imitador de Elvis interpretaba “Can’t Help Falling in Love” para una pareja que bailaba lentamente.