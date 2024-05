¡Qué oferta! Joven mexicano paga 13 dólares por unos pendientes Cartier de 13,000

Por: Emily Schmall/The New York Times

Rogelio Villarreal no sabía nada sobre el joyero francés Cartier, dijo, cuando apareció un anuncio en su cuenta de Instagram en diciembre. Hizo clic en él y examinó artículos de lujo, cada uno costando miles de dólares.

Villarreal, que vive en México, notó un par de aretes: delgadas arracadas de oro rosado de 18 quilates con diamantes, con un precio de sólo 237 pesos mexicanos, o alrededor de 13 dólares.

“Me sorprendió ver cuánto costaban los collares y demás y dije: ‘Algún día’, hasta que vi los aretes”, escribió Villarreal, de 27 años, en las redes sociales.

Compró dos pares. Posteriormente, el precio de los aretes fue ajustado en el sitio web de Cartier a 237 mil pesos, más de 13 mil dólares.

La compra inició una pelea de meses entre Villarreal, un residente de cirugía del Estado de Tamaulipas, y Cartier, con cientos de personas siguiéndola en línea.

Luego, el 26 de abril, Villarreal dijo que recibió los aretes al precio reducido y señaló que tenía en mente a una persona especial para regalárselos.

“Estoy emocionado, especialmente por mi mamá. Esos aretes son para ella”, dijo.

El dulce trato no llegó sin cierta resistencia.

Una semana después de la compra, dijo Villarreal, Cartier intentó cancelar el pedido, diciendo inicialmente que los aretes no estaban disponibles.

“Terminó la guerra”

Cuando Villarreal no dio ningún paso para cancelar el pedido, comenzó a recibir llamadas telefónicas de los representantes de la empresa. Dijo que le dijeron que “los aretes que había pedido no estaban al precio correcto, por lo que querían cancelar la compra, y que por el inconveniente me harían un regalo”.

Como “compensación”, la compañía ofreció “un gesto de la casa Cartier”: una botella de champán Cartier Cuvée y un artículo de cuero Cartier, según un correo electrónico enviado a Villarreal.

Decidió rechazar los regalos y defenderse, utilizando un formulario de contacto en el sitio web de la empresa para citar una ley federal de protección al consumidor en México que dice que un proveedor de bienes puede ser llevado a los tribunales “si no respeta los términos y condiciones bajo los cuales” se adquiere el producto o servicio.

Villarreal encontró los términos y condiciones de venta en el sitio web de Cartier en México, que establecen que cualquier disputa puede presentarse ante la Procuraduría Federal del Consumidor para una “conciliación”.

Eso hizo. Presentó una denuncia ante la agencia.

Villarreal dijo que la agencia hizo varios intentos por mediar un acuerdo. Los funcionarios de la agencia dijeron que no podían compartir información sobre un caso abierto con nadie más que las partes involucradas.