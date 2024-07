Lee, que ahora tiene 41 años, se retiró tres años después, convencido de que los humanos ya no podían competir con las computadoras en Go. La inteligencia artificial, afirmó, había cambiado la naturaleza misma de un juego que se originó en China hace más de 2 mil 500 años.

“Estoy muy sorprendido porque nunca pensé que perdería” , dijo Lee en ese entonces en una conferencia de prensa posterior al partido. “No sabía que AlphaGo jugaría un Go tan perfecto”.

Al vencer a Lee, el 18 veces campeón mundial venerado por su estilo de juego intuitivo y creativo , AlphaGo resolvió uno de los mayores retos de la ciencia computacional: aprender por sí solo la estrategia abstracta necesaria para ganar en Go , ampliamente considerado el j uego de mesa más complejo del mundo.

SEÚL — Lee Saedol era el mejor jugador de Go de su generación cuando sufrió una derrota decisiva, vencido no por un oponente humano sino por inteligencia artificial.

Por: Daisuke Wakabayashi y Jin Yu Young/The New York Times

Go planteó un desafío tentador para los i nvestigadores de IA. El juego es exponencialmente más complicado que el ajedrez, y a menudo se dice que hay más posiciones posibles en un tablero de Go (10 con más de 100 ceros después, según muchas estimaciones matemáticas) que átomos en el universo.

Lee no es un alarmista. En su opinión, la IA puede reemplazar algunos puestos de trabajo, pero también puede crear otros. Al considerar la comprensión de Go por parte de la IA , dijo que era importante recordar que los humanos crearon el juego y diseñaron el sistema de IA que lo dominó. Lo que le preocupa es que la IA pueda cambiar lo que los humanos valoran.

“Yo enfrenté el asunto de la IA temprano, pero les sucederá a otros”, dijo recientemente Lee a un grupo de estudiantes y padres en Seúl. “Podría no ser un final feliz”.

Lee batalló para aceptar la derrota. Lo que él consideraba una forma de arte ahora fue dejado de lado por la despiadada eficiencia de un algoritmo.

“Ya no podía disfrutar el juego”, dijo. “Así que me retiré”.

Lee ha mantenido un pie en el mundo de Go. Ha escrito varios libros, incluyendo una autobiografía y una serie sobre sus partidas famosas. Ha creado juegos de mesa inspirados en Go. Fundó una academia de Go para niños con alrededor de una docena de sucursales en toda Corea del Sur.

Pero la IA domina sus pensamientos, en parte debido a su ambivalencia sobre los pros y los contras, pero también porque el tema toca muy de cerca. Su hija de 17 años está en su último año de preparatoria. Cuando hablan de qué debería estudiar en la universidad, a menudo consideran un futuro moldeado por la IA.

“A menudo hablamos de elegir un trabajo que no será fácilmente reemplazable por la IA o menos impactado por la IA”, dijo. “Es sólo cuestión de tiempo antes de que la IA esté presente en todas partes”.

Cade Metz contribuyó con reportes a este artículo.

©The New York Times Company 2024