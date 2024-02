Tuvo a su bebé y dos semanas después participó en un concurso de belleza

Por: Madison Malone Kircher/The New York Times

LAS VEGAS, Nevada — “Todavía estoy sangrando un poco”, dijo Hannah Neeleman.

Estaba sentada en una habitación de hotel, meciendo a una recién nacida, mientras una maquillista rondaba cerca, con pincel para sombras de ojos en la mano.

Dos semanas después de dar a luz a su octavo bebé, Neeleman, de 33 años, dijo que ya no necesitaba usar pañales posparto. Eso era conveniente, porque estaba a punto de participar en la ronda de trajes de baño del concurso de belleza Señora Mundo, para mujeres casadas de todo el mundo.

“No creo que sea vergonzoso mostrar que acabo de tener una bebé”, dijo Neeleman. “Digo, no voy a tener un vientre perfectamente plano”.

Ex bailarina formada en Juilliard, es más conocida como una estrella de las redes sociales que como una reina de los concursos. En línea es conocida como Ballerina Farm y millones de personas ven sus videos que retratan su vida en el campo a 50 kilómetros de Salt Lake City, Utah.

El 21 de enero, el día del concurso, 9 millones de seguidores en Instagram la vieron ordeñar a su vaca, Tulip, y hornear pan de masa madre. La marca —y Ballerina Farm es tanto una marca como una persona— es saludable y bucólica. Neeleman aparece como fundadora y directora ejecutiva de Ballerina Farm. No hay pastel que no pueda hornear, ni número de niños o ganado que no pueda manejar. Su marido, Daniel, hace cameos como el goloso que devora felizmente todo lo que ella cocina.

Estrella de redes sociales

Neeleman es simultáneamente una de las estrellas de las redes sociales más populares en EU y un blanco de críticas. ¿Es, como dirían sus fans, una mujer que ha tomado la encomiable decisión de quedarse en casa, criar a los niños y apoyar la granja familiar? ¿O es, como dirían sus detractores, alguien que usa las redes sociales para presionar por un retorno a los roles de género tradicionales mientras pasa por alto los privilegios que le permitieron tener ese estilo de vida?