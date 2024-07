Las estrellas que usan la música para desahogar su lucha con la imagen física

Por: Lindsay Zoladz/The New York Times

La canción que abre “Hit Me Hard and Soft”, el tercer álbum de Billie Eilish, tiene un título provocativo: “Skinny” (Flaca).

“La gente dice que luzco feliz/Sólo porque enflaqué”, canta Eilish. “Pero mi antigua yo sigue siendo yo y quizás la verdadera yo, y creo que es bonita”, añade.

La letra es indicativa de un cambio entre la generación actual de estrellas pop femeninas, que están reconociendo —a menudo en un lenguaje crudo y posiblemente detonante— la presión que han sentido para lucir delgadas.

Taylor Swift, quien habló sobre sus luchas pasadas con los trastornos alimentarios en su documental del 2020, “Miss Americana”, canta sobre ello en su tema del 2022 “You’re on Your Own, Kid”: “Organizaba fiestas y mataba de hambre a mi cuerpo, como si el beso perfecto me salvaría”. El mes pasado, apareciendo en el remix de “Girl, So Confusing” de Charli XCX, Lorde confesó que las fluctuaciones en su peso la habían llevado a mantenerse alejada de la mirada pública. “Durante los últimos dos años he estado en guerra con mi cuerpo”, canta. “Traté de matarme de hambre para adelgazar y luego recuperé todo el peso”.

Durante varios años, las conversaciones sobre el peso en la música se han centrado en una artista que habló al respecto y absorbió la reacción: Lizzo.

En sus letras, en las redes sociales y en su línea de fajas, la cantante y rapera ha resaltado el amor propio, convirtiéndose en un rostro del movimiento de positividad corporal. Sin embargo, a principios de este año le dijo a The New York Times que había “evolucionado a la neutralidad corporal”. “No voy a mentir y decir que amo mi cuerpo todos los días”, dijo.