$!Es un mundo de estafa en línea

Más tarde, recibes una alerta de texto de FedEx, con un número de seguimiento y una liga para actualizar sus preferencias de entrega —excepto que no recuerdas ningún envío pendient e de llegar.

Por: Steven Kurutz/The New York Times

En la actualidad dependemos de Internet para prácticamente todos los aspectos de la vida diaria. “Estamos en la computadora”, dijo Rachel Tobac, directora ejecutiva de SocialProof Security, una empresa de ciberseguridad.

Vivir nuestras vidas en línea ha generado una confianza mal depositada, pero necesaria. Sería difícil utilizar TikTok, Uber y Gmail todos los días creyendo que hacerlo genera un riesgo peligroso.

Pero “un ámbito digital crea un embudo más grande —a menor costo— para las estafas”, dijo Cory Doctorow, periodista y autor de ciencia ficción que ha escrito sobre la web desde sus inicios.

Ahora, los estafadores pueden enviar millones de mensajes de texto y correos electrónicos de phishing con la ayuda de bots. “Si se pueden automatizar algunas partes, puedes lanzar una red mucho más amplia”, dijo Doctorow.

Las estafas por mensajes de texto engañaron a los estadounidenses y perdieron 300 millones de dólares en el 2022, informó la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Ese año, los estadounidenses recibieron 225 mil millones de mensajes de texto spam, un aumento del 157 por ciento respecto al año anterior, reporta Robokiller, una empresa que vende una aplicación bloqueadora de spam.

Estafas con “deepfake”

En febrero, un empleado financiero en Hong Kong transfirió gracias a engaños 26 millones de dólares del dinero de su empresa a estafadores que se hicieron pasar por sus colegas en una videollamada. La estafa utilizó recreaciones “deepfake” lo suficientemente sofisticadas como para hacerle creer que estaba hablando con su jefe y otros miembros del personal. (Las promociones falsas con Tom Hanks y Taylor Swift utilizaron tecnología similar).

También en febrero, el sitio web The Cut publicó un relato en primera persona de Charlotte Cowles titulado “El día que puse 50 mil dólares en una caja de zapatos y se los entregué a un extraño”.

Cowles, periodista financiera que también ha escrito para The New York Times, escribió que “una mujer educada con un acento vago me dijo que estaba llamando de servicio de atención al cliente de Amazon para corroborar una actividad inusual en mi cuenta”.

Después de que le informaron a Cowles que era víctima de robo de identidad, presuntamente fue transferida a un investigador de la comisión de comercio y luego a un agente de la CIA. Se enteró de que estaba siendo investigada por delitos federales y que su teléfono estaba intervenido.

El calvario de varias horas de duración —enteramente fabricado por estafadores— contenía todos los ingredientes de una estafa moderna, dijo Tobac, la experta en ciberseguridad. “Están suplantando a servicio al cliente, creando autoridad con detalles confidenciales de sitios de manejo de datos, esgrimiendo urgencia y miedo, y apelando a la autoridad”, afirmó.