El poder detrás del ‘Planeta de los Simios’

Por: Alissa Wilkinson/The New York Times

Cuando se estrenó la primera película de “El Planeta de los Simios” en 1968, Renata Adler, crítica de cine de The New York Times, escribió: “No es nada buena, pero por momentos es divertida de ver”. La consideró una “película antiguerra y un tratado liberal de ciencia ficción”, en la que los simios representan “el militarismo, el fascismo y la brutalidad policiaca”. Probablemente no hubiera esperado que se convirtiera en una de las franquicias de ciencia ficción más longevas en la historia de Hollywood.

Sin embargo, la película de 1968 se ha mantenido extraordinariamente bien. Charlton Heston interpreta al capitán de una tripulación espacial de cuatro personas que se estrella en un planeta donde gobiernan los simios parlantes y los humanos han sido esclavizados.

La franquicia combina una premisa intrigante —¿y si los simios evolucionaran más allá de los hombres?— con otras preocupaciones sociales y políticas. La primera película incluye ideas sobre la Guerra Fría y las armas nucleares, así como sobre la brutalidad policiaca, el militarismo y el fascismo. Hay preguntas sobre la libertad de expresión y el fundamentalismo religioso, la creación de mitos y la libertad, la tecnología y el estudio científico, la raza, las pandemias virales, los derechos de los animales y más, entretejidas a lo largo de las películas.

En la década de 1970, a la primera “Simios” le siguieron cuatro más, además de un programa de televisión de acción real y luego uno animado. En el 2001 llegó una nueva versión dirigida por Tim Burton, y luego se dio serie cinematográfica, que comenzó en el 2011.