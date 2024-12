EEUU dona una fortuna para proteger a los pandas pero el dinero se va a otros rubros

Los zoológicos también han sabido que e l dinero no siempre se destinaba a la conservación. Pero les preocupaba que si Pesca y Vida Silvestre cortaba el dinero por completo, China p odría exigir el regreso de sus osos. Los zoológicos cuentan con pandas para generar visitantes, venta de mercancías y atención de los medios.

Por: Mara Hvistendahl/The New York Times

A final de cuentas, los reguladores permitieron que el dinero siguiera fluyendo y acordaron no monitorear tan exhaustivamente el gasto en China, de acuerdo con registros y ex funcionarios.

“Siempre hubo un estire y afloje de que Estados Unidos no debería preguntar nada”, dijo Kenneth Stansell, ex funcionario de Pesca y Vida Silvestre. Dijo que los chinos argumentaron que “no debería ser asunto del Gobierno de Estados Unidos”.

Los zoológicos de Estados Unidos pagan alrededor de 1 millón de dólares al año para conseguir parejas de pandas de China, un acuerdo que los reguladores permiten en virtud de la Ley de Especies en Peligro de Estados Unidos. Grupos de derechos humanos han demandado por pagos similares por elefantes, rinocerontes y tigres, diciendo que los reguladores estaban distorsionando el espíritu de la ley.

Hasta ahora, los pandas han escapado a ese escrutinio.

La renta de pandas ha sido promocionada como un gran éxito de conservación. Pero una investigación de The New York Times encontró que lo que mejor ha hecho el programa es criar más pandas para los zoológicos. Y el dinero para la conservación se ha gastado de maneras que los zoológicos no revelan cuando recaudan fondos.

El Times rastreó más de 86 millones de dólares de zoológicos estadounidenses a un par de organizaciones operadas por el Gobierno chino. Los zoológicos de otras partes del mundo han contribuido con decenas de millones de dólares más. En materia de conservación de la vida silvestre, esa es una suma enorme. Los zoológicos aprueban qué proyectos se financian y luego los enumeran en reportes anuales al Servicio de Pesca y Vida Silvestre.

Cuando los funcionarios de Pesca y Vida Silvestre pidieron al Zoológico de Memphis en el 2007 que identificara qué áreas chinas se beneficiarían de los 875 mil dólares asignados para el monitoreo de pandas, el zoológico no tuvo respuesta. Escribió en un informe anual que su socio chino había proporcionado “NINGUNA INFORMACIÓN ADICIONAL”.

En una declaración al Times, el zoológico reconoció los problemas. “El Zoológico de Memphis no pudo controlar los fondos enviados a China porque, una vez allí, ya no estaban en manos de los funcionarios del Zoológico de Memphis”, dice el comunicado.