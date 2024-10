Hacen documental con Legos, pieza por pieza de Pharrell Williams

Por Nicole Sperling / The New York Times

En Lego, todo es posible —dentro de ciertos límites. Nada más pregúntale al documentalista Morgan Neville.

Neville, ganador de un Premio de la Academia, pasó cinco años convirtiendo la historia de vida de Pharrell Williams en un documental animado creado enteramente con Legos. Los bloques le permitieron crear cosas que normalmente quedarían fuera de las limitaciones del género.

Ilustró la experiencia de sinestesia de Williams, que le permite ver color cuando escucha sonidos, mediante piezas translúcidas de Lego. Le dieron a Neville las herramientas para convertir los ritmos característicos del rapero, productor y diseñador de moda en ladrillos coloridos que Williams podría transformar en una canción exitosa. Y dieron paso a escenas fantásticas que muestran a Williams perdido en el espacio o atrapado en un remolino.

“Algo de lo que me di cuenta de inmediato fue que no se trataba sólo de traducir un documental a animación”, dijo Neville, quien recientemente estrenó “Pieza por Pieza”, un documental musical de 16 millones de dólares a través de Focus Features. “Se trataba de utilizar lo que la animación podía hacer que el documental no podía hacer, que es trasladarte al mundo de fantasía”.