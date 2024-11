Descubren olvidado un precursor de ‘Drácula’

El cuento no estaba incluido en los documentos de archivo de Stoker y era desconocido para los expertos, dijo Audrey Whitty, directora de la biblioteca nacional. Aunque no es inusual que aparezca algo inesperado en los archivos de la biblioteca —una colección de 12 millones de artículos— el descubrimiento de Cleary destaca por la forma en que lo hizo, dijo.

“Me quedé atónito ”, dijo Cleary, quien desde hace mucho tiempo ha estado fascinado por Stoker. “Fui y revisé todas las bibliografías y no estaba por ningún lado. Quería darme la vuelta y gritar: ‘¡Adivinen lo que encontré!’, pero allí había investigadores y académicos de verdad, y yo era sólo un aficionado ”.

La historia, un espeluznante cuento sobrenatural titulado “ Gibbet Hill” , había sido publicada en 1890 en un periódico irlandés ya desaparecido, pero no había aparecido impresa ni parecía haber sido mencionada en ninguna parte desde entonces.

Por: Sarah Lyall//The New York Times

El cuento se desarrolla en Surrey, Inglaterra, en un lugar que se volvió tristemente célebre cuando tres hombres que habían matado a un marinero fueron ahorcados allí en el siglo 18. En él, un hombre sale a dar un paseo y se encuentra con un trío de niños curiosos —un niño “con cabello de oro hilado” y una masa de lombrices oculta en su ropa, y dos niñas indias bonitas de pelo oscuro.

El trío realiza un extraño ritual que involucra música y una serpiente, atan al hombre y lo amenazan con una daga afilada. Aunque se desmaya y no está seguro de qué sucede después —ya no están cuando se despierta— la inquietante experiencia tiene repercusiones que no auguran nada bueno para su futuro.

“Gibbet Hill” es un pequeño cuento espeluznante. También es “muy significativo” y “un nuevo e importante agregado al canon”, de acuerdo con Paul Murray, autor de la biografía “From the Shadow of Dracula: A Life of Bram Stoker” y experto en Stoker.