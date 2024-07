Los clubes de corredores se convierten en las nuevas “apps de citas” en internet

Después de aproximadamente una semana de entrenar con Run It Up, un club de corredores de Dallas , Sandjo fue abordada durante una carrera por otro participante que dijo que había visto su Instagram. Era sábado y entablaron conversación, intercambiaron información de contacto y se enviaron mensajes antes de reunirse al día siguiente para correr juntos.

“Le dije: ‘Estoy empezando a correr , así que lamento si te hago más lento’”, recordó. “Y él me dijo: ‘No, no, no, será mi día libre, así que seguiré tu paso”.

Publicaciones de nuevos miembros que comparten su experiencia de unirse a clubes de corredores y disfrutar de los beneficios —las citas ocupan un lugar destacado en la lista— han llevado a los usuarios de las redes sociales a sondear clubes de corredores en sus comunidades en todo Estados Unidos.

Toda esta atención ha sido de gran ayuda para los clubes que buscan aumentar su membresía. Muchos incluso incorporan otras reuniones sociales, como reuniones post carreras en bares locales, que aumentan el atractivo para los solteros que buscan coquetear mientras se ponen en forma.

Se sabe que los corredores son muy disciplinados, centrados en el entrenamiento y obsesionados con su salud. Puede que esto no compagine con los juerguistas amantes de los tragos. Pero en algunos casos los opuestos sí se atraen.

Theo Murdaugh, fundador de Run It Up, dice que es importante que la gente comprenda que correr es un estilo de vida, especialmente durante una temporada intensa de entrenamiento. Su ex apenas empezaba a correr cuando empezaron a salir hace más de dos años, pero ella no estaba del todo a su nivel.

A veces tenían que acortar las citas nocturnas para que él pudiera descansar antes de una carrera larga a la mañana siguiente.

“Cuando alguien empieza a salir conmigo, como que dicen, ‘Ay, este tipo realmente toma esto muy en serio. Digo, literalmente programa nuestras citas en torno a su horario de correr”.

Fundó el club de corredores hace unos tres meses, después de notar una falta de espacios para correr para personas negras y morenas en Dallas. Murdaugh, que tiene 37 años y lleva más de 10 años dirigiendo, dijo que el grupo había comenzado con unas 20 personas y que ahora suman aproximadamente 300, un crecimiento que atribuye a los vídeos promocionales del club en Instagram y al creciente interés en los clubes de corredores como lugares de encuentro.

Julia Meyer, fundadora de Point B, un club de carreras y acondicionamiento físico en Nueva York, dijo que definitivamente la experiencia tenía ventajas, pero que si alguien se unía a un club de carreras para encontrar con quien salir, esa persona debería considerar los riesgos —y asegurarse de no parecer “depredadora”.

“Dentro de mi comunidad puedo ver que las personas se gustan y tienen citas y esas cosas, pero en cierto modo también es como salir con un compañero de trabajo”, dijo Meyer, de 29 años. “En ti recae si quieres que esto te sea incómodo si no funciona”, añadió.

A Noah Hutchins, que corre y practica deportes desde que era niño, no le importa la creciente tendencia de que la gente se una a clubes de carreras, incluyendo el que él cofundó, BK Run Club, para encontrar con quién salir, porque esos nuevos miembros están recibiendo el beneficio adicional de mejorar su salud.

“No tengo un club de corredores para que la gente pueda tener citas, sino que en realidad es una idea más centrada en la salud y el bienestar”, dijo Hutchins, que vive en Nueva York. “Para algunas de estas personas que actualmente no son corredores, realmente es una buena presión social comenzar a correr. Mucha gente se está convirtiendo en corredores porque quiere tener citas y ser sociable”.