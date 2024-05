‘Civil War’, la película que refleja los temores reales en Estados Unidos

Por: Lisa Lerer/The New York Times

Un tema parece estar unificando a la derecha y la izquierda en EU: la desunión.

“Civil War”, una película sobre un Estados Unidos alternativo sumido en un sangriento conflicto interno, encabezó la taquilla en EU durante dos fines de semana en abril. La cinta superó las expectativas en cines desde Texas hasta Massachusetts, aprovechando las ansiedades nacionales que se afianzaron después del asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del 2021.

A medida que se acercan otras elecciones presidenciales, los electores han dicho que temen que las divisiones en Estados Unidos hallan crecido tan profundamente que conduzcan a la violencia.

“Personalmente no creo que vayamos a caer en una guerra civil armada formal”, dijo Maya Wiley, presidenta de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, que ha realizado varias encuestas sobre el tema. “Pero se percibe en el aire”.

Amenazas violentas contra miembros del Congreso han alcanzado niveles récord, al igual que los reportes de crímenes de odio en las ciudades más grandes de EU. El marido de Nancy Pelosi, ex presidenta de la Cámara de Representantes de EU, fue golpeado con un martillo en su casa en el 2022.

En un discurso de campaña este año, el Presidente Joseph R. Biden Jr. advirtió sobre las amenazas a la democracia estadounidense y sugirió que el ex Presidente Donald J. Trump podría alimentar la violencia.

“La defensa, protección y preservación de la democracia estadounidense seguirá siendo, como lo ha sido, la causa central de mi Presidencia”, afirmó.