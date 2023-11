En “Napoleón”, su retrato inicia en la cabeza

Por Esther Zuckerman / The New York Times

Cuando el diseñador de vestuario David Crossman, quien se especializa en ropa militar, supo por primera vez que trabajaría en “Napoleón”, la nueva epopeya de Ridley Scott estelarizada por Joaquin Phoenix, tuvo un “mini pánico” sobre los sombreros. No es que tuviera que recrear el famoso tocado de Napoleón Bonaparte, de esos por los que los coleccionistas pagan caro (uno se vendió recientemente por 2.1 millones de dólares). Era que lo haría con ciertas limitaciones. Phoenix es vegano y no usa ningún producto animal, lo que significaba que Crossman no podía usar fieltro de lana.

“Inmediatamente sentí que iba a ser un problema con qué confeccionar el icónico sombrero, porque todo va a girar en torno al sombrero”, dijo Crossman.

Afortunadamente se encontró una solución: una tela construida con corteza de árbol originaria de Uganda, que resultó tener una textura ideal para la tarea. “Pensé: ‘Ay, qué bien, ya salimos de ésta’”, añadió Crossman. “Me preocupaba mucho que fuera algo de poliéster sintético. Pero lo que realmente nos dio también fue una encantadora textura superficial en el sombrero”.

Una vez que Crossman superó ese obstáculo, la labor podía comenzar. Para su investigación, Crossman buscó originales. Examinó objetos de una colección privada, así como ejemplos de sombreros reales de Napoleón en el Musée de l’Armée de París.

A lo largo de la cinta, Phoenix luce una serie de bicornios que varían en tamaño y opulencia al pasar de oficial advenedizo a emperador afamado. Hubo tres versiones clave reproducidas múltiples veces para el personaje, dijo Crossman, así como una gloriosa variedad de sombreros para diversos Generales, aliados y enemigos. Aquí, Crossman analiza algunos estilos clave.