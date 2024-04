Buscan dinosaurios en otros mundos

Por: Becky Ferreira/The New York Times

¿Han evolucionado los dinosaurios en otros mundos? ¿Podríamos detectar un planeta de organismos brillantes?

Estas son algunas de las preguntas que Lisa Kaltenegger ha abordado como directora fundadora del Instituto Carl Sagan de la Universidad Cornell, en Ithaca, Nueva York, donde ha sido pionera en el trabajo sobre los orígenes de la vida en la Tierra y la búsqueda de señales de vida en otros lugares. Recientemente habló sobre su nuevo libro, “Alien Earths: The New Science of Planet Hunting in the Cosmos”, el interés público en los extraterrestres y la sabiduría de contactar a civilizaciones extraterrestres.

Esta conversación ha sido condensada y editada.

¿A qué grado es la diversidad de opiniones en torno a la búsqueda de vida extraterrestre una prioridad en su investigación?

Es inspirador que tanta gente esté emocionada. El otro lado de esa moneda es que estamos muy cerca, porque ahora tenemos el Telescopio Espacial James Webb que puede observar estos pequeños planetas que potencialmente podrían ser como la Tierra. Escribí este libro porque creo que muchas personas tal vez no estén tan conscientes de dónde nos encontramos ahora y de que están viviendo este momento trascendental.

¿Cómo debería prepararse la gente para una posible detección de señales de algo que vive en la atmósfera de un planeta distante y que no es como se ve en las películas y que tal vez sea menos satisfactorio?

Si encontráramos señales de vida, eso significaría que vivimos en un universo repleto de vida. Y es muy difícil, incluso con los mejores telescopios, así que si encontramos algo, significa que hay mucho más por descubrir. Sea lo que sea, lo celebraré.

Civilizaciones inteligentes

Existe un traslape entre los

pioneros de la búsqueda de civilizaciones extraterrestres y el desarrollo de armas nucleares. ¿Cree que eso ha dado forma a las expectativas sobre la longevidad de las civilizaciones inteligentes?

Por definición, para poder viajar a través de las estrellas rápidamente o con propulsión a gran distancia, esa misma tecnología puede destruir el mundo en el que vives y a todos los que viven en él.

La pregunta es: ¿Tendrás la sabiduría para usar este po-der para el bien o para el mal?

Existe un acalorado debate sobre si deberíamos intentar activamente contactar a vida extraterrestre. ¿Cuál es su opinión?

Es 2 mil millones de años demasiado tarde para preocuparnos por eso. Cualquiera que nos hubiera observado durante 2 mil millones de años sabría que hay vida en este planeta. Pero creo que es una preocupación válida, porque no queremos asustar a la gente. Vale la pena preguntar: ¿Estamos todos en el punto en el que realmente nos gustaría comunicarnos con otras civilizaciones? ¿Y qué querríamos preguntar?