Brote de dengue en América Latina evidencia urgencia de vacuna

El panorama rápidamente cambiante de las enfermedades necesita nuevas soluciones, y los in vestigadores de Brasil brindaron la única buena noticia en esta historia con el reciente anuncio de que un ensayo clínico de una nueva vacuna c ontra el dengue, administrada en una sol a inyección , había brindado una fuerte protección contra la enfermedad.

P or: Stephanie Nolen/The New York Times

Y no necesariamente será de ayuda para el resto de Latinoamérica: Butantan fabricará la vacuna sólo para Brasil. Merck, la farmacéutica multinacional que también obtuvo la licencia de la tecnología estadounidense , está desarrollando una v acuna relacionada que se venderá en el resto del mundo; la eficacia de esa vacuna aún no se ha probado en un ensayo clínico de etapa avanzada.

Pero eso no ayudará con este brote y para cuando la producción se acelere y comience el lanzamiento puede que tampoco sea suficiente para ayudar con el próximo; el d engue surge en ciclos de tres o cuatro años.

El dengue se conoce comúnmente como fiebre rompehuesos, por el insoportable dolor en las articulaciones que causa. No todo el mundo experimenta ese dolor: tres cuartas partes de las personas infectadas con dengue no presentan ningún síntoma, y entre quienes sí lo tienen, la mayoría de los casos parecen sólo una gripe leve. Pero alrededor del 5 por ciento de las personas que se enferman progresará a dengue grave. El plasma, el componente líquido rico en proteínas de la sangre, puede comenzar a filtrarse de los vasos sanguíneos, provocando insuficiencia orgánica.

Cuando los pacientes con dengue grave son tratados con transfusiones de sangre y líquidos intravenosos, la tasa de mortalidad tiende a oscilar entre el 2 y el 5 por ciento. Pero cuando no reciben tratamiento —porque no se dan cuenta de que es dengue y no buscan tratamiento lo suficientemente rápido, o porque los centros de salud están saturados— la tasa de mortalidad es del 15 por ciento.

Cuando finalmente pase este brote, millones de personas habrán quedado expuestas al dengue. Y necesitarán esa nueva vacuna con más urgencia que nunca.

©The New York Times Company 2024