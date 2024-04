Beyoncé irrumpe en el country pero no es bien recibida en la industria

Por: Jon Caramanica/The New York Times

Con el lanzamiento de “Cowboy Carter”, el octavo álbum como solista de Beyoncé y en el que ella explora —y pone a prueba— los límites de la música country, gran parte de la conversación se ha centrado en si la industria de la música country la apoyaría. Beyoncé es una de las estrellas pop más comercialmente exitosas y creativamente vibrantes del siglo 21 —sin duda su arribo sería recibido con vítores, ¿verdad? No precisamente.

En lugar de ser festejada con una fiesta de bienvenida, Beyoncé ha sido recibida en gran medida con encogimiento de hombros. “Texas Hold ’Em” —lanzada antes del álbum— es una astuta combinación de los principios sonoros del country a la antigüita y la contagiosidad del pop actual. Sin embargo, ha recibido una atención extremadamente modesta en la radio de música country. Beyoncé es negra y mujer, dos grupos que el Nashville contemporáneo, el centro de la industria de la música country, ha marginado y embaucado consistentemente. Y ninguna cantidad de celebridad parece capaz de deshacer eso.

La música country contemporánea a menudo se siente como un circuito cerrado de narrativas de hombres blancos. Es por eso que si Beyoncé y Nashville pueden o no encontrar una causa común es una pista falsa. Ninguno está particularmente interesado en el otro —el negocio de la música country tradicional aceptará ciertos tipos de forasteros, pero no está preparado para dar cabida a una estrella negra de la talla de Beyoncé, y ella se está centrando en el country como arte, inspiración y juguete sociopolítico, no una industria.