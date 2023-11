Tenis de 500 dólares: de úsese y tírese

Pese a su experiencia positiva, Mateo no está segura de que los zapatos valgan el precio, que no tuvo que pagar como reseñadora. “No creo que el calzado funcione para todos”, dijo.

Mateo, periodista y 15 veces maratonista que hace reseñas de tenis para correr, cree que puede haber mejorado gracias a los Adizero Adios Pro Evo 1 de Adidas , unos tenis nuevos para carreras de maratón con un precio de 500 dólares . Duran lo suficiente para un solo maratón, más un “periodo de familiarización” no especificado.

Nike tiene mucho tiempo de dominar el mercado del calzado para maratones con su línea Vaporfly. Poco después de su lanzamiento en el 2017 con un precio de 250 dólares, Vaporflys ayudaron a los corredores de élite a batir récords.

El nuevo tenis de Adidas, que pesa 139 gramos en talla 9 para hombre, es aproximadamente 25 por ciento más ligero que el último Vaporfly. La compañía dice que la nueva espuma aumenta la captura de energía y un cambio en el diseño curva la suela hacia los dedos de los pies.

La diferencia de peso entre un Evo 1 y un Vaporfly podría reducir en unos 20 segundos el tiempo de un maratonista, dijo Geoff Burns, fisiólogo en la Universidad de Michigan. Pero los cambios en la espuma y la suela probablemente agregarían sólo “fracciones de un por ciento en eficiencia”, añadió.

A Thomas Neuberger, fundador de Believe in the Run, un sitio de noticias y reseñas de tenis para correr, le enviaron un par de Evo 1. Dijo que la diferencia de 57 gramos entre los Evo 1 y los Vaporfly se había vuelto marcada al final de un medio maratón reciente.

“Después de un rato, es como sostener un libro sobre la cabeza”, dijo. “Cuando sostienes ese libro por primera vez, no lo sientes tan pesado”.

Los tenis de carreras como Vaporfly suelen durar al menos cuatro maratones, y Tucker y Burns expresaron preocupación de que si los Evo 1 servían sólo para uno, mostrarían señales de degradación durante la carrera misma.

Mateo dijo que el tenis “no parecía que estuviera al final de su vida útil” después de su carrera.

