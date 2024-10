“Cuando los pacientes acuden a los hospitales públicos y no hallan los recursos, somos quienes hemos estado allí, incluso en momentos difíciles, como cuando el Gobierno dejó en suspenso el convenio durante dos o tres meses, y hubo problemas con el tema de abastecimiento de medicamentos; tuvimos miedo que no volvieran a trabajar con entidades como la nuestra”, recordó .

Ante la alta demanda, piden un aporte voluntario de 100 lempiras a quienes puedan pagarlo, para asegurar que no falten a su cita. “Esto ayuda a reducir inasistencia y evitar que se queden vacíos los espacios cuando hay tanta necesidad”, mencionó Sarmiento.

En el hospital San Juan de Dios, la situación de menores atendidos revela una creciente prevalencia de trastornos relacionados con déficit de atención e hiperactividad, además de casos de depresión, ansiedad y otros más graves como la esquizofrenia. Este panorama no es muy diferente en el grupo de pacientes adultos, donde mayoría de casos está vinculada a ansiedad y depresión; sin embargo, el desafío más grande radica en la creciente demanda de atención y escasez de especialistas.

El caso de una niña de 11 años que venía desde Cofradía, Cortés, ilustra la complejidad de tratar el déficit de atención. Su madre relató que los primeros rasgos comenzaron a manifestarse hace tres años.

“Como ya estuve en tratamiento, siento que me ayudó bastante. Yo misma pasé por ansiedad y depresión porque no tengo trabajo”, compartió la madre, quien destacó la atención en el hospital San Juan de Dios. “La atención es excelente, uno no tiene la capacidad para ir a un centro privado y aquí se paga algo, pero es simbólico”, añadió.

La psicóloga Katy Díaz, quien está a cargo del caso, subrayó cómo la descomposición familiar y la ausencia de uno de los padres influye significativamente en la conducta de los niños. “Afecta bastante su estado de ánimo y puede generar problemas conductuales”, apuntó.

En cuanto a la niña, Díaz aclaró que están en un proceso de valoración para confirmar el diagnóstico, ya que aún no ha sido determinado con certeza.