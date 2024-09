$!Su hijo es quisquilloso para comer: sépalo, está ante un niño “picky-eater”

“Mi hijo no come lácteos porque era intolerante, entonces no se acostumbró, no come pizzas, no come aderezos de ningún tipo, ni salsas, ni mayonesas, ni mostaza. No le gusta la comida que esté mojada, las papas tienen que estar secas, no le gusta el pollo guisado porque tiene salsa roja. Solo le gustan las burritas, las baleadas, el pollo, pero solo al horno. También le gusta el arroz chino y el blanco, sopa de pollo, sopa de frijoles. Come espaguetis, pero casi no come verduras. Sí le gustan las frutas, pero no la papaya ni el melón” ...

Julio José Fuentes tiene ocho años y tiene bien claro lo que sí y lo que no le gusta comer, asegura su madre, Melissa Ochoa. Ese gusto tan específico que tiene a la hora de comer pone en jaque muchas veces a su mamá, que vive ingeniándoselas para que el niño tenga una alimentación nutritiva y balanceada.

Para la psicoterapeuta Judith Andino esa selectividad al comer tiene nombre y apellido. Se llama trastorno picky-eater, y lo manifiesta aquel niño “que no come, o es quisquilloso o selectivo, o con falta de voluntad para ingerir alimentos conocidos o probar nuevos. También tiene preferencias marcadas muy específicas que se presentan en la etapa infantil”.

Aunque históricamente se dice que un niño que no quiere comer lo que come el resto es “mañoso” o consentido, esta situación puede desencadenar en males mayores y complicaciones de salud física y emocional.

Para Andino, en el plano psicológico, esta conducta puede llegar a ser causa de preocupación cuando ya se convierte en un Trastorno por evitación – restricción de la ingesta de alimentos (ARFID), ya que sus síntomas aumentan y persisten todos los días haciendo que los niños no consuman sus alimentos en los tres tiempos de comida básicos, llevando loncheras completas de regreso a sus casas y teniendo con mayor facilidad de contraer enfermedades respiratorias.

“Con base a mi experiencia en clínica lo veo más en edades de 3 años y máximo 8 . La ventana evolutiva se observa entre los 3-6 años con más prevalencia a este tipo de diagnósticos. La resistencia se ha observado más en la población masculina, de igual forma puede haber presencia en ambos sexos”, cita la terapeuta.