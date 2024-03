Nuevos líderes deben limpiar la imagen de los partidos políticos

Barrientos también señaló la importancia de otro juicio próximo, el de Midence Oquelí Martínez, donde podrían mencionarse muchos miembros del Partido Liberal. Además, destacó que todos los partidos tienen personas contaminadas y cuestionó el funcionamiento de la Unidad de Política Limpia.

“Me parece que la filtración de dineros sucios en las campañas, tal como están las cosas, no se podrá controlar, pero hora los políticos tendrán más cuidado para ver dónde van a agarrar dinero”, apuntó. Barrientos no ve la posibilidad de un autsider debido a que la población está decepcionada y no le queda más alternativa que votar cíclicamente: de izquierda a derecha y sucesivamente.

“No visualizo algo así a corto plazo, por ejemplo, Salvador Nasralla lo fue en un momento, pero está quemado, tendría que ser otra persona. De aquí en adelante, lo que se necesita es sangre nueva, mejorar la cultura política y que la sociedad civil retome el papel de capacitar políticamente al ciudadano”, agregó.