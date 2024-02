Juan Orlando Hernández: elección del jurado será el 20 de febrero

Pese a que el calendario de la Corte no se había modificado, sino que mantenía para hoy, 12 de febrero de 2024, el inicio del juicio, cuando los veedores se disponían a subir a la sala D del undécimo piso, fueron notificados que no habría actividad hasta la siguiente semana.

Para la selección del jurado, las partes procesales (fiscales, abogados defensores y el mismo juez Kevin Castel) interrogarán a ciudadanos neoyorquinos.

Un panel de posibles jurados es llamado a comparecer a la Corte y las partes tienen derecho a cuestionar la idoneidad o competencia de un jurado, con causa, cuando no reúne los requisitos necesarios, como, por ejemplo, no puede ser imparcial, está relacionado de alguna manera con una de las partes del litigio o no está dispuesto a obedecer lo establecido por la ley.

Una vez que cada parte litigante haya presentado su testimonio y evidencia, el juez se encargará de dar las instrucciones al jurado, las cuales establecen las responsabilidades de cada miembro para tomar una decisión acerca del caso con base al principio de legalidad.