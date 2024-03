Juez Castel: ¿Alguna objeción a despedir al jurado? No. Juez Castel: Muchos de mis miembros del jurado, si deciden hablar, no mencionan lo que dijo ningún otro miembro del jurado. Nosotros lo defenderemos.[El jurado se va]

Juez Castel: Escucharé al Gobierno sobre su segundo punto. Fiscal Tarlow: La defensa ahora plantea cuestiones sobre los carteles fuera del tribunal, pero al menos un miembro del equipo de la defensa ha hecho declaraciones frente al tribunal.

Juez Castel: Observo en el parque a Colon; lleva bastante tiempo ahí. Fiscal Tarlow: Está predominantemente en español y puede ser tanto a favor como en contra. Stabile, abogado de JOH: Podríamos haber estipulado los hechos del Dr. Euraque, queríamos más. Estuvo aquí 3 días.

Stabile, abogado de JOH: Hoy fue el primer día que vi un traje de prisión con la cara de mi cliente y su número correcto de mariscal de los EE. UU. Fue abrumadoramente negativo. La gente me tomó fotos. Allí no había seguidores.

Juez Castel: Esto no es algo que se enfrente a cualquiera que entre al tribunal. Pero me encantaría ver tu vídeo en la barra lateral. [Miran] Juez Castel: Voy a indicarle que conserve ese vídeo y lo incluya en el expediente.

Juez Castel: El vídeo confirma que no es posible ver esto al entrar al juzgado. El traje estaba allí a un lado, las fotos estaban en el suelo y no podían ser vistas por una persona que no se acercara. No veo ninguna razón para molestar al jurado.

Juez Castel: Entonces rechazo su solicitud, Sr. Stabile. Muchas gracias a todos.