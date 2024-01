Durante su intervención, Hernández manifestó: “entre los materiales que recibimos de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos, hubo información sensible información relativa a una amenaza de muerte contra mi familia, pero sólo pude verlo hace unos 20 días”.

“Su señoría, todos los días paso por una situación terrible porque no sé qué va a pasar con mi familia. Fue el FBI quien dio esa información, y me vienen a decir solo que estoy encontrando el documento porque estaba buscando el material. ¿Será que la vida de mi familia no les importa a los fiscales? Por eso quería que supiera eso, y usted nunca fue informado de eso”, señaló el exmandatario.