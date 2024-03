JOH y Ana García oran juntos por teléfono antes de veredicto

El expresidente Juan Orlando Hernández se comunicó por teléfono con su esposa, Ana García, horas antes de conocer el veredicto del jurado que conoció su juicio por narcotráfico, así lo dio a conocer la propia ex primera dama.

A las 5:00 a.m. hablé con @JuanOrlandoH. Oramos juntos y me pidió que les agradezca cada una de sus oraciones por su vida. Dios esté en control y su verdad no puede ser ocultada nunca. Les pido que sigamos en oración por la pronta libertad y regreso a casa de Juan Orlando”, publicó García en la red social ‘X’.