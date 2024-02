En tres de ocho narcolibretas se menciona a JOH

Reynoso: Porque en ese momento eran las iniciales del presidente, por lo que se encontró las granadas y el dinero me llamó la atención, y el nombre TH me llamó la atención porque es un político reconocido.

Llegó el momento del interrogatorio de la defensa del expresidente Hernández. Esta vez fue el abogado Renato Stabile quien lo encabezó. Stabile le consultó si había sido capacitado en investigación policial y criminal y si había sido capacitado como detective, y el testigo respondió que sí.

Stabile: ¿recibió un curso para interpretar narcolibretas?

Reynoso: No.

El testigo explicó que la inspección a los vehículos se realizó con base en las normas establecidas en el Código Procesal Penal de Honduras, que da parámetros a los fiscales y detectives para saber qué hacer con las pruebas una vez que ha sido decomisadas. Dijo que para encontrar los compartimentos falsos en los vehículos de Magdaleno fueron alertados por un perro del escuadrón canino de la DLCN en horas de la madrugada del 7 de junio de 2018.

Aseguró que no iniciaron de inmediato con la inspección de los carros porque no habían recibido la orden del fiscal a cargo de la investigación.

Stabile: ¿Usted personalmente recibió información anónima de que entre los detenidos había alguien llamado Nery López Sanabria?

Reynoso: Sí.

Stabile: ¿Quién era?

Reynoso: Esa persona me dijo que Nery se hacía llamar Magdaleno Meza y que tenía un narcolaboratorio en La Coroza, Quimistán, Santa Bárbara.

Stabile: ¿Quién era esta persona?

Reynoso: Había una persona llamada Magdaleno Meza.

Stabile: ¿Era ese su verdadero nombre?

Reynoso: No.

Stabile: ¿Magdaleno Meza y Nery es la misma persona?

Reynoso: Podría ser. Estando en la oficina revisamos los registros y sus rasgos coincidían.

Al concluir el contrainterrogatorio de la defensa, Raymond Colon no le restó credibilidad al testigo presentado por la Fiscalía. Agregó que “el testigo es alguien bastante honesto, que ha seguido su ética profesional y ha hecho lo que tenía que hacer. No se puede desacreditar a todo el mundo; el tipo es un buen testigo, y se puede ver la diferencia con Chande”. Señaló que aunque “no es bueno que estén las iniciales de JOH ahí, quizás otra persona lo puso ahí, no sé por qué, ya que no hay ninguna relación; él no lo conoce”. Colon se mostró confiado en el proceso y adelantó que “el caso cambiará cuando vean los testigos de la defensa”.

El juicio se reanudará el próximo lunes a las 9:30 am (hora de Nueva York), donde se continuará el interrogatorio a Reynoso por parte de la defensa, seguido de un contra interrogatorio de la Fiscalía. Si el tiempo lo permite, se procederá a recibir otro testigo, cuya identidad aún se desconoce.