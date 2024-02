$!“A los amigos se les acompaña en las buenas y malas”: Tomás Zambrano

El expresidente Hernández y su familia están pasando por una situación difícil... nos solidarizamos con ellos. Su caso será evaluado por un jurado y por un juez y esperamos que salga bien de su proceso, independientemente de cual sea el resultado de ese proceso, el Partido Nacional es más grande que cualquiera de sus miembros y no debe cargar con las consecuencias de las acciones cometidas por cualquiera de sus miembros.

¿Cómo impacta el proceso judicial en Estados Unidos contra el expresidente Hernández en la imagen y credibilidad del Partido Nacional?

La familia del Partido Nacional la conforman 1.3 millones de personas... es una masa enorme de personas trabajadoras, honestas, patriotas, que queremos lo mejor para el país, que queremos vivir con justicia social, con libertad y democracia. Las acciones de uno, dos o cien de sus miembros no definen a todo el Partido Nacional.

¿Existen medidas o acuerdos internos dentro del partido para mantener la estabilidad política durante el juicio?

El Partido Nacional no es el acusado en Estados Unidos, es contra un miembro, el PN no es responsable por las acciones de ningún líder.

El juicio contra el expresidente no tendrá ningún impacto en la estabilidad política del país... las ilegalidades, abusos, imposiciones y restricciones de las libertades civiles y políticas de todos los hondureños por parte del régimen “castrista zelayista” sí... contra eso estamos dispuestos a luchar solos o junto con el resto de la sociedad civil organizada de Honduras.

¿Cuándo fue la última vez que habló con el expresidente Hernández?

Fue a finales de enero de 2022, al finalizar su mandato.

Independientemente del fallo en el juicio de JOH (inocente o culpable) ¿el Partido Nacional le seguirá respaldando al exmandatario?

El expresidente tiene muchos amigos en el Partido Nacional y a los amigos se les acompaña en las buenas y malas. Solo los cobardes se alejan cuando las condiciones se vuelven difíciles.

¿Cómo responde el Partido Nacional a las críticas externas e internas relacionadas con el caso de Juan Orlando?

Hay que esperar el resultado del juicio. Por el momento lo que hay contra el expresidente son acusaciones, no se le ha comprobado ninguna de ellas... el principio de inocencia aún lo escuda.

¿Cuáles son las acciones que el Partido Nacional está tomando para reafirmar su compromiso contra la corrupción, especialmente en este contexto?

La corrupción es una condición humana por la falta de educación en valores dentro de las familias y afecta a todo el país. Hay corruptos en todos los partidos, en todas las organizaciones, en todos los gremios, porque es un fenómeno que afecta a toda la sociedad. Hay corruptos en el Partido Liberal, en el Partido Libertad y Refundación (Libre), en el Partido Salvador de Honduras (PSH), en todos.

¿Cuál es el mensaje que envía a la población nacionalistas sobre el proceso que enfrenta el expresidente Hernández?

Al nacionalismo le digo que hay que tener la frente en alto, el Partido Nacional es una institución noble y valiente que le ha tocado enfrentar momentos difíciles del país cuando nos han dado el apoyo para llegar al poder. Cuando Honduras pasa sus momentos más álgidos se torna al Partido Nacional para que ayude y siempre cumplimos con el llamado. Somos el partido más grande, mejor organizado, más disciplinados y valiente, de Honduras y Centroamérica.