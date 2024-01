Gofundme, en su política interna, se desliga de responsabilidad sobre el origen de los fondos que los usuarios donan, sin embargo, en un inciso prohibitorio, remarcan que la plataforma no puede utilizarse para: “La defensa legal de presuntos delitos violentos y financieros”, igualmente para otros delitos como: soborno, acciones de terrorismo, autolesión, juegos de azar, campañas electorales, entre otros”.

Por ello, aunque no se ha emitido información oficial, la plataforma habría investigado que los fondos, como arguyó la familia del expresidente, sería utilizado para costear los gastos de la defensa legal.

“A usted que hoy me ve le pido su ayuda: Necesitamos contratar un equipo de defensa adicional que apoye a Juan Orlando y al abogado (Raymond) Colon. Por ello como familia hemos abierto una página de Go Fund Me (https://gofund.me/3a11f9c3) para recibir sus donaciones y apoyar en esta causa por la justicia y la verdad”, dijo García en redes sociales.

La semana pasada el juez Kevin Castel desestimó una petición de Hernández y su abogado Raymond Colon de aplazar la fecha del juicio en Nueva York contra el expresidente hondureño, previsto para el 5 de febrero, aduciendo razones de salud.