Juan Orlando Hernández habla desde la cárcel: “No estoy en un juicio justo”

En una carta pública escrita desde la cárcel en Nueva York , el ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández , ha reiterado su inocencia antes de que inicie su juicio por narcotráfico este martes 20 de febrero de 2024 .

“Esas acusaciones son falsas e injustas, llenas de mentiras construidas de manera novelesca en base al testimonio de testigos colaboradores todos narcotraficantes confesos con acuerdos de negociación con la Fiscalía del Distrito Sur, quienes son capaces de decir cualquier mentira con tal de lograr su venganza contra mí y la reducción de sus penas, no pagar por sus crímenes contra cientos de hondureños y tener nuevas identidades para sus familias”, escribió.

El ex presidente ha manifestado que los altos funcionarios de Estados Unidos que sirvieron en la época en que él estuvo en el poder, son conocedores de su lucha y acciones contra el narcotráfico, crimen organizado y la violencia que desangraba a Honduras.

El expresidente ha destacado que durante su mandato impulsó y logró un sistema de instrumentos contra el narcotráfico, entre los que se destacan la reforma constitucional para la extradición, la ley de incautación de bienes de origen ilícito, ley contra el lavado de activos, la reforma policial, la ley de protección a los espacios aéreos, la creación de la policía militar del orden público, la creación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y la Ley de Seguridad Poblacional.

Hernández ha aprovechado también para hacer un llamado a la reflexión a los funcionarios y agentes de Estados Unidos y hondureños que acompañaron su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, para que defiendan estos acuerdos, operaciones y acciones que resultaron en logros extraordinarios en beneficio de los dos pueblos soberanos que lucharon por proteger a sus ciudadanos.

Hernández reflexiona sobre las acciones que tomó durante su mandato contra el narcotráfico y el crimen organizado, y sostiene que si no hubiera tomado esas decisiones, no habría sido acusado ni extraditado. Asegura que su lucha contra el narcotráfico benefició a millones de hondureños y que, de no haber actuado, Honduras probablemente seguiría siendo el país más violento del mundo y ocupando el primer lugar en el paso de la droga de Sur a Norte América.

“Declaro que lucharé por esta verdad hasta las últimas consecuencias. Porque de por medio, no sólo está mi vida, mi nombre y mi libertad, sino el de mi familia, el de mi equipo y compañeros que acuerparon esta lucha, el nombre de Honduras que ha sido dañado por todas estas mentiras”, afirma.