A las 6:00 de la mañana abrieron las celdas para el desayuno y vi que habían más privados de libertad, unas 100 personas de diferente nacionalidades. Como a las 9:00 de la mañana un guardia me dijo que me alistará porque iba para la Corte, por lo que me volvieron a dar la ropa con la que había llegado.

Llegué como a las 2:00 de la mañana, fui recibido por los guardias de ese centro, me tomaron los datos personales, fotos me dieron una identificación con un número de preso; posteriormente me quitaron mi ropa y me dieron un overol café.

“Yo salí de acá de Honduras en un avión de la DEA. El vuelo duró aproximadamente seis horas. Llegamos de noche a un aeropuerto de Nueva York, que no sé cuál es; me estaban esperando y me trasladaron en un vehículo tipo camioneta custodiado con agentes de la DEA al Centro Metropolitano de Brooklyn.

En su relato cuenta que al ver que no pasaba nada, decidió consultarle a uno de los guardia sobre el abogado y le respondió que no se preocupara que le asignarían uno, que no entraría a audiencia con el juez sin estar el defensor presente.

“Luego de una hora de espera llegó mi defensor, quien luego de entrevistarme me explicó que la audiencia era de la lectura de cargos y que dijera cuando el juez preguntara de como me consideraba, respondiera “no culpable”, y que luego me explicaría por qué. Aunque en ese momento no entendía, después el abogado me dijo que si se declaraba culpable en ese primer momento, el juez tenía la opción de imponerme una pena de 10 años como mínimo a cadena perpetua y fijar la audiencia para sentencia , lo que me habría dejado sin opción para nada. Pero en esa audiencia luego de que el juez me leyó los cargos y que me declaré no culpable, me fijó otra audiencia para dentro de tres meses”, dijo.

“Me regresaron custodiado, y al llegar a la cárcel de Brooklyn, al día siguiente, me subieron como al piso 10. Iba esposado, me pusieron el overol anaranjado. Ese uniforme solo se lo ponen a los presos cuando los llevan al piso de castigo llamado Shoe (zapato). Me metieron a una celda 2x2, solo cabe la cama que es como una tarima de metal para dos personas , una ducha pequeña, sanitario con lavamanos, me dieron colcha por el frío, pasta dental, jabón, papel sanitario, toalla y uno se encarga de mantener limpia la celda”, explicó.