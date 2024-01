Así se elige a un jurado en Nueva York

El sitio detalla que la juez principal Judith S. Kaye ha reconocido que servir como jurado “es una carga pesada, la cual interrumpe los negocios y la vida personal, [pero] es también un privilegio exclusivo del cual disfrutamos como ciudadanos. Servir como jurado no es solo una responsabilidad cívica, sino también representa la oportunidad de participar en el sistema judicial norteamericano, aprender cómo funciona y ayudar a que funcione mejor”.

Un juicio por jurado comienza con la selección del jurado. Un panel de posibles jurados es llamado a comparecer para lo que se conoce como voir dire.

El tribunal los examinará uno a uno para determinar su idoneidad. Las partes tienen el derecho de cuestionar la idoneidad o competencia de un jurado, con causa, cuando el posible jurado no reúne los requisitos necesarios, como por ejemplo, no puede ser imparcial, está relacionado de alguna manera con una de las partes del litigio o no está dispuesto a obedecer lo establecido por la ley.

Las partes del litigio también tienen el derecho de limitar el número de recusaciones arbitrarias. Seis jurados tendrán que ser escogidos para ventilar el caso, más otros jurados alternos.

Una vez que cada parte litigante haya presentado su testimonio y evidencia, el juez se encargará de dar instrucciones al jurado, las cuales establecen las responsabilidades del jurado para tomar una decisión acerca del caso según el principio de legalidad que corresponda.

De acuerdo al estudio titulado “El jurado como garante de la justicia en los Estados Unidos de América” de Fernando Morales Flores y Carlos Manuel Rosales: El objetivo del juicio por jurado, es entregar a los ciudadanos la administración de justicia. Pues anteriormente, esta función era un monopolio de los monarcas o de los magistrados asignados.

La ventaja de esta forma de administración de justicia, es que sean los mismos ciudadanos que conocen las normas, valores y principios de la comunidad el razonar en una sana racionalización si la persona actuó afectando los intereses comunes, materializados en la norma.

Según Morales y Rosales, el jurado es una institución compuesta por un grupo de ciudadanos; seleccionados conforme a lo estipulado en la ley; extraños entre ellos mismos; de todos los estratos sociales de la comunidad; iguales entre ellos; que dejan sus trabajos para cumplir su obligación civil, para servir como jurado; que se encuentran bajo juramento; y, que (idealmente) desconocen los hechos a juzgar.

La Suprema Corte de los EE.UU. ha definido que la composición ideal del jurado, sucede cuando está representada la comunidad (Smith vs. Texas, 1940; 128).

Los integrantes del jurado no son personas especializadas en las leyes (pero puede haberlo en la selección —voir dire— del mismo), son personas comunes y corrientes, lo que significa que los procesados serán juzgados por sus pares. El jurado deberá escuchar a ambas partes de manera pasiva y examinar objetivamente las evidencias presentadas ante ellos, para emitir un veredicto imparcial de culpabilidad o inocencia.

Citan, por ejemplo, que Para Jeffrey Abramson, idealmente la deliberación del jurado es un proceso dinámico, en el que las diversas fuerzas del jurado argumentan y confrontan sus puntos de vista, para poder llegar por medio de sus deliberaciones a un veredicto. En donde, “el poder de persuasión es la mejor arma para lograr que el jurado se manifieste unánimemente”.

Las deliberaciones del jurado son democráticas y privadas, por lo que se hace difícil saber cómo elaboran sus sentencias al momento de argumentar y discutir sus observaciones expuestas durante el juicio.

Los integrantes del jurado tienen prohibido discutir el caso y son llevados a una sala especial (en el Estado de Nueva York, se les “secuestra” y no se les permite volver a su hogar, hasta que emitan su resolución. Durante estas deliberaciones para sentenciar, los miembros del jurado son libres de hablar.

Después del momento de la discusión entre ellos, viene la primera votación, la cual el 90% de las ocasiones se conserva en el mismo sentido. Posteriormente, de la emisión de su veredicto son libres de conversar sobre el negocio juzgado, sin ninguna reserva.