No hay registro de la cita adjudicada a Xiomara Castro en defensa de “Mel” y “Carlón”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Circula en TikTok una publicación que afirma que supuestamente la presidenta Xiomara Castro dijo que todo lo que se diga de su esposo Manuel “Mel” Zelaya y Carlos “Carlón”, su cuñado, en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, es falso.

Sin embargo, no es cierto. No hay registro de la cita adjudicada a Castro y el secretario de Prensa, Ivis Alvarado, confirmó al equipo de fact-checking de La Prensa que la presidenta no expresó tales palabras.

“Todo lo que se dice de Juan Orlando en la corte de New York es verídico, pero lo que se diga de Mel y mi cuñado es una mentira, es una venganza de narcos confesos. -Xiomara Castro Zelaya”, dice la supuesta frase de la mandataria que ha sido visualizada en una publicación más de 5,000 veces desde el 21 de febrero de 2024.