Orison Amaya no dijo que Olimpia falló al dejar vivo a Marathón en Tegucigalpa

Sin embargo, es falso. La cita adjudicada a Amaya procede de una cuenta parodia que difunde desinformación que el equipo de verificación de LA PRENSA ha desmentido. Además, una fuente administrativa del Marathón confirmó que el presidente no expresó tales palabras.

Orison Amaya no expresó que el error de Olimpia no fue haber ganado por una ventaja de cinco goles en la ida de la final del fútbol hondureño, ya que no hay registro de tales declaraciones, como demuestra un rastreo en internet.

Varias búsquedas de las supuestas declaraciones de Amaya no permitieron encontrar registros de que él se hubiera pronunciado en esos términos.

Además, una fuente administrativa del Marathón confirmó al equipo de debunking de LA PRENSA que no existen tales palabras.

“Se trata de algo falso”, puntualizó.

Por lo tanto, la cita atribuida a Orison Amaya sobre que “el error del Olimpia fue haber dejado vivo al Marathón (en la final de ida)” es falsa porque nada lo prueba y miembros administrativos así lo corroboraron.