La desinformación desprendida en la víspera del juicio de JOH

El abogado Raymond Colon, líder de la defensa legal de JOH, aseguró el 12 de febrero, mientras hacía su ingreso a la Corte Sur del Distrito de Nueva York, que la elección del jurado se realizará “a puerta abierta” el martes 20 de febrero.

“Será a puerta abierta”, afirmó el abogado defensor del exmandatario.

Sin embargo, es falso. El equipo de La Prensa, enviado a Nueva York, para cubrir el juicio, confirmó que la elección del jurado no se tendrá acceso al público ni a los medios de comunicación.

Un alguacil (vigilante) explicó en Nueva York a La Prensa que el proceso de elección del jurado del juicio contra el expresidente Hernández podría extenderse durante dos o tres días debido a que fiscales, abogados defensores y el propio juez Kevin Castel harán una serie de interrogantes a los posibles integrantes para determinar su idoneidad para servir en el caso, pues no deben contar con opiniones sesgadas para poder participar.

Por lo que solamente se contará con la presencia de Castel, fiscales de Estados Unidos asignados en el caso y la defensa de Hernández para la escogencia de un grupo de 12 ciudadanos, quienes actuarán como jurados.

Una vez que la oficina del secretario del tribunal haya recibido una lista de ciudadanos elegibles, este enviará cartas a varios ciudadanos de la lista, informándoles que han sido seleccionados para comparecer como jurado durante un período de la Corte.

Por su parte, el abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, explicó a La Prensa Verifica que el procedimiento de elección al jurado es algo estrictamente privado y no público, pese a lo que aseveró Colon.

“Solamente están presentes los abogados y los fiscales. Ellos escogen el jurado y no tienen ni que explicar porque no quieren un jurado, simplemente dicen no quiero este jurado y se acabó, porque es potestad de ellos. Finalmente, cuando terminan de decir a estos no los quiero”, detalló.