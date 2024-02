Sí ocurrieron homicidios en Honduras el 1 de noviembre de 2023, pese a lo que dice Gustavo Sánchez

La Prensa Verifica intentó comunicarse con Sánchez para conocer la fuente de su aseveración, pero no respondió a las llamadas y mensajes.

Sánchez afirmó que el 1 de noviembre no hubo muertes violentas en la nación. Pero, según Sepol, ese día se registró un homicidio.

Mientras tanto, Medicina Forense, dijo la subsecretaria Julissa Villanueva, contabilizó cuatro homicidios el 1 de noviembre de 2023.

Villanueva consideró que no se puede afirmar que no hubo muertes violentas ese día cuando no se han validado los datos con otras entidades.

“No se puede hablar de cero homicidios sino se ha validado el dato con Medicina Forense y el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)”, respondió en X a la publicación de Sánchez.

“Solo aquí hay cuatro homicidios (en alusión al 1 de noviembre), y los que no se reportaron en las zonas postergadas aún. No hay porqué hacer propaganda con la data”, añadió.