Nasralla no dijo que si no es inscrito en el PL como candidato se unirá al PN

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen del ex designado presidencial, Salvador Nasralla, con una cita. Supuestamente afirmó que, si no es inscrito en el Partido Liberal (PL) como candidato presidencial, se integrará al Partido Nacional (PN).

No es cierto. No hay registro en internet de la supuesta cita y Nasralla la desmintió en sus redes sociales.

“Si los liberales no me inscriben como candidato a la presidencia, me voy con los nacionales”, indica la publicación en TikTok, visualizada más de 4,500 veces desde el 20 de julio.